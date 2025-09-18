Магнитная буря накроет Нижний Новгород в конце сентября

Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Фото: сгенерировано нейросетью

В конце сентября в Нижнем Новгороде ожидается сильная магнитная буря, сообщает портал my-calend.ru.

По прогнозу, вечером 27 сентября мощность шторма достигнет четырех баллов. Такая интенсивность сохранится и в течение последующих суток.

Ситуация начнет постепенно приходить в норму лишь после 21:00 29 сентября.

Специалисты уточняют, что пик возмущений придется на 28 сентября. В этот день у метеочувствительных жителей города возможно легкое ухудшение самочувствия.

Эксперты советуют больше гулять на свежем воздухе и избегать чрезмерных нагрузок.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Астрономия Медицина и здоровье
