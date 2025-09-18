Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Происшествия
18 сентября 2025 14:47  [62] Еще одно уголовное дело завели из-за торговли опасным алкоголем в Нижнем Новгороде
18 сентября 2025 13:05  [127] ЧП с рабочим на стройке в Новопокровском обернулось уголовным делом
18 сентября 2025 12:48  [148] Нижегородец угнал служебную "Газель" и уехал на ней к родственнице
18 сентября 2025 12:11  [174] Полиция просит помощи в поисках 14-летнего подростка из Нижнего Новгорода
18 сентября 2025 10:29  [205] Жителя Балахны осудят за нанесение тяжелых травм знакомому
17 сентября 2025 19:38  [324] Прокуратура проверяет избиение школьника в Ветлужском районе
17 сентября 2025 18:26  [384] Нетрезвый водитель протаранил ограждение после погони в Нижнем Новгороде
17 сентября 2025 17:15  [343] Убийца нижегородской полицейской ушел на СВО до оглашения приговора
17 сентября 2025 14:02  [366] Нижегородец снял самозапрет на кредит, чтобы оформить заем для аферистов
17 сентября 2025 11:39  [410] Тело погибшего при столкновении с буксиром рыбака нашли в Кстовском районе
Происшествия

Еще одно уголовное дело завели из-за торговли опасным алкоголем в Нижнем Новгороде

18 сентября 2025 14:47  [62] Происшествия

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту незаконной продажи алкогольной продукции. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Поводом для проверки стал сюжет телепрограммы "Кстати" (16+). В передаче рассказали про магазин в Автозаводском районе, где торгуют немаркированным алкоголем и спиртосодержащей продукцией. Причем на этот магазин указали жители Нижнего Новгорода. Они обратились в редакцию после новостей про продажу опасного алкоголя в Сормовском районе. Сказали, что аналогичной "бодягой" торгуют и на Автозаводе. 

По поручению руководителя регионального управления СК Айрата Ахметшина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ — розничная продажа алкоголя и спиртосодержащей продукции без лицензии.

Сейчас следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств случившегося.

Напомним, что ход расследования первого уголовного дела находится на контроле главы Следкома России Александра Бастрыкина.

Ранее также сообщалось, что нелегального продавца медицинского спирта лишили лицензии в Нижнем Новгороде. 

Фото: Александр Воложанин

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

