Еще одно уголовное дело завели из-за торговли опасным алкоголем в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту незаконной продажи алкогольной продукции. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

Поводом для проверки стал сюжет телепрограммы "Кстати" (16+). В передаче рассказали про магазин в Автозаводском районе, где торгуют немаркированным алкоголем и спиртосодержащей продукцией. Причем на этот магазин указали жители Нижнего Новгорода. Они обратились в редакцию после новостей про продажу опасного алкоголя в Сормовском районе. Сказали, что аналогичной "бодягой" торгуют и на Автозаводе.

По поручению руководителя регионального управления СК Айрата Ахметшина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ — розничная продажа алкоголя и спиртосодержащей продукции без лицензии.

Сейчас следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств случившегося.

Напомним, что ход расследования первого уголовного дела находится на контроле главы Следкома России Александра Бастрыкина.

Ранее также сообщалось, что нелегального продавца медицинского спирта лишили лицензии в Нижнем Новгороде.

Фото: Александр Воложанин