Виртуальный Пушкин появился в школах Нижнего Новгорода

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В школах Нижнего Новгорода начали использовать новую образовательную VR-программу, которая позволяет ученикам совершать виртуальные экскурсии по ключевым достопримечательностям города. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, школьники смогут "прогуляться" по городу в компании Александра Пушкина, изучить историю судостроения вместе с легендарным конструктором Ростиславом Алексеевым, а также узнать больше о городе-побратиме Сухуме.

"Во время путешествия по Сухуму ребят будет сопровождать известный абхазский писатель и поэт Дмитрий Гулиа. Подобная виртуальная экскурсия уже создана и для Бухары — нашего узбекского города-побратима. Программа разработана в рамках международного фестиваля "Мост дружбы", — отметил Шалабаев.

Первые занятия с использованием VR-технологий прошли 18 сентября в школе №151. В дальнейшем проект планируют масштабировать и внедрить в других учебных заведениях города.

