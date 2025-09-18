Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
18 сентября 2025 18:15  [22] Граффити в память о герое Николая Фильченкова создали в Нижнем Новгороде
18 сентября 2025 17:29  [108] Нижегородцев предупредили об активизации в интернете трафферов
18 сентября 2025 17:00  [124] Виртуальный Пушкин появился в школах Нижнего Новгорода
18 сентября 2025 16:52  [97] В Нижегородской области стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
18 сентября 2025 16:25  [130] Деревянный мост и пещеры обнаружили на дне нижегородской Тосканки
18 сентября 2025 16:10  [133] Названа причина приостановки работы нижегородской канатки утром 18 сентября
18 сентября 2025 15:50  [138] Долги нижегородских компаний за электричество обернулись уголовными делами
18 сентября 2025 15:45  [111] Союз утилизаторов России провёл первое заседание делового клуба
18 сентября 2025 15:38  [140] Горьковская магистраль представила карьерные возможности участникам Слёта Всемирного фестиваля молодежи
18 сентября 2025 15:33  [141] 54 млн рублей направят на уборку дорог в четырех районах Нижнего Новгорода
Общество

Виртуальный Пушкин появился в школах Нижнего Новгорода

18 сентября 2025 17:00  [124] Общество
Виртуальный Пушкин появился в школах Нижнего Новгорода

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В школах Нижнего Новгорода начали использовать новую образовательную VR-программу, которая позволяет ученикам совершать виртуальные экскурсии по ключевым достопримечательностям города. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, школьники смогут "прогуляться" по городу в компании Александра Пушкина, изучить историю судостроения вместе с легендарным конструктором Ростиславом Алексеевым, а также узнать больше о городе-побратиме Сухуме.

"Во время путешествия по Сухуму ребят будет сопровождать известный абхазский писатель и поэт Дмитрий Гулиа. Подобная виртуальная экскурсия уже создана и для Бухары — нашего узбекского города-побратима. Программа разработана в рамках международного фестиваля "Мост дружбы", — отметил Шалабаев.

Первые занятия с использованием VR-технологий прошли 18 сентября в школе №151. В дальнейшем проект планируют масштабировать и внедрить в других учебных заведениях города.

Ранее сообщалось, что для нижегородских школ были куплены макеты АК и тренажерные манекены. Напомним также, что проект школы №103 в Верхних Печерах с третьего раза получил одобрение госэкспертизы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Технологии Школы
Поделиться:
Новости по теме
11 сентября 2025 13:44  [469] Строительство школы на Космической планируют завершить к концу 2025 года
04 сентября 2025 11:17  [573] Две школы Арзамаса встретили учеников после капитального ремонта
01 сентября 2025 13:12  [580] Среднюю школу в Горбатове открыли после комплексного капремонта
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Карта, лавки и сирень: как преобразилась площадка около Автозаводского универмага
18 сентября 2025 11:44Карта, лавки и сирень: как преобразилась площадка около Автозаводского универмага
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных