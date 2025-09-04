Основной этап ремонтных работ завершился на стадионе "Совкомбанк Арена" Спорт

Фото: Александр Воложанин

На стадионе "Совкомбанк Арена" завершили основной цикл ремонтных работ в преддверии нового футбольного сезона. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на министерство спорта Нижегородской области.

В минспорта подчеркнули, что модернизация инфраструктуры стала важным шагом в подготовке арены к приёму матчей и масштабных мероприятий. В ходе ремонта восстановили кровлю и ветрозащитную мембрану, обновили фасад, а конструкции окрасили в фирменные цвета. В секторе "А" привели в порядок инфраструктурные помещения. Кроме того, обновили архитектурную подсветку — теперь стадион в вечернее время выглядит ярче, а также может быть оформлен в цвета российского флага или подсвечен под конкретное событие.

Заключительный этап подготовки связан с заменой футбольного газона. Качество покрытия напрямую влияет на безопасность игроков и зрелищность матчей. Завершить реновацию планируется в октябре 2025 года, после чего арена будет полностью готова принимать игры самого высокого уровня.

Также выяснилось, что календарь событий на сезон 2025/2026 ещё формируется. В приоритете — домашние встречи футбольного клуба "Пари НН". Параллельно ведётся работа по привлечению крупных спортивных и культурных мероприятий. Актуальная информация публикуется на официальных ресурсах стадиона.

Напомним, этим летом стадион "Нижний Новгород" был переименован в "Совкомбанк Арену". Торжественная презентация партнёрства прошла перед матчем 29-го тура РПЛ. Арена на 45 тысяч зрителей построена в 2018 году к чемпионату мира и считается одной из главных спортивных площадок страны.