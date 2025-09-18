Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Смертельное ДТП с трактористом в Нижнем Новгороде: ему стало плохо за рулем

Смертельное ДТП с трактористом в Нижнем Новгороде: ему стало плохо за рулем

Утром 18 сентября на улице Куйбышева в Нижнем Новгороде произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, около 8:00 49-летнему водителю трактора марки "Беларус" внезапно стало плохо во время движения, из-за чего он потерял контроль над транспортом и врезался в припаркованные автомобили.

Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

Проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что маршрутка Т-59 и легковой автомобиль столкнулись в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Одного человека увезли на скорой. 

