Смертельное ДТП с трактористом в Нижнем Новгороде: ему стало плохо за рулем Происшествия

Утром 18 сентября на улице Куйбышева в Нижнем Новгороде произошла авария, в результате которой погиб человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По предварительным данным, около 8:00 49-летнему водителю трактора марки "Беларус" внезапно стало плохо во время движения, из-за чего он потерял контроль над транспортом и врезался в припаркованные автомобили.

Мужчина скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

Проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что маршрутка Т-59 и легковой автомобиль столкнулись в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Одного человека увезли на скорой.