Дожди и до +19°С ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде ожидаются дожди и до +19°С. Об этом сообщил сервис "Яндекс Погода".
В субботу, 20 сентября, в городе прогнозируется теплая дождливая погода. Утром температура составит +13°С, днем поднимется до +17°С, вечером ожидается около +14°С, а ночью опустится до +12°С. Ветер юго-западный и западный, с порывами до 10 м/с.
В воскресенье, 21 сентября, сохранится теплая и пасмурная погода. Утром будет около +14°С, днем — до +19°С, вечером порядка +17°С, ночью — около +14°С. Ветер юго-западный и западный, порывы до 11 м/с.
Среди российских городов-миллионников самые высокие дневные температуры в выходные ожидаются в Краснодаре — до +24°С. Теплее обычного будет и в Ростове-на-Дону и Волгограде.
Самой прохладной из миллионников окажется Пермь — днем там прогнозируют около +18°С. Низкие значения также ожидаются в Санкт-Петербурге.
Напомним, что с 23 сентября в Нижнем Новгороде начнется отопительный сезон.
