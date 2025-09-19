Дожди и до +19°С ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные Общество

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде ожидаются дожди и до +19°С. Об этом сообщил сервис "Яндекс Погода".

В субботу, 20 сентября, в городе прогнозируется теплая дождливая погода. Утром температура составит +13°С, днем поднимется до +17°С, вечером ожидается около +14°С, а ночью опустится до +12°С. Ветер юго-западный и западный, с порывами до 10 м/с.

В воскресенье, 21 сентября, сохранится теплая и пасмурная погода. Утром будет около +14°С, днем — до +19°С, вечером порядка +17°С, ночью — около +14°С. Ветер юго-западный и западный, порывы до 11 м/с.

Среди российских городов-миллионников самые высокие дневные температуры в выходные ожидаются в Краснодаре — до +24°С. Теплее обычного будет и в Ростове-на-Дону и Волгограде.

Самой прохладной из миллионников окажется Пермь — днем там прогнозируют около +18°С. Низкие значения также ожидаются в Санкт-Петербурге.

Напомним, что с 23 сентября в Нижнем Новгороде начнется отопительный сезон.