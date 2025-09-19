Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Последние новости рубрики Общество
19 сентября 2025 14:10  [20] 48 нижегородцам вручены государственные награды за особые заслуги в труде
19 сентября 2025 13:40  [82] Более 10 млн человек перевезено пригородными поездами в Нижегородской области в январе-августе
19 сентября 2025 13:40  [85] Дожди и до +19°С ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные
19 сентября 2025 13:31  [94] Минсельхоз запустил конкурс "МедиаПоле" для авторов материалов о жизни на селе
19 сентября 2025 13:09  [131] Сальмонеллу и листерии нашли в курином мясе в Нижегородской области
19 сентября 2025 13:03  [111] "Кузница кадров для страны": Президентская академия отметила 15-летие
19 сентября 2025 13:00  [116] Нижегородские власти хотят учредить медаль за поддержку СВО
19 сентября 2025 12:46  [122] ЦОДД снова изменил схему движения на Алексеевской в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 12:17  [139] Камера на выделенку заработала на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 12:04  [137] Осенняя вакцинация против краснухи начнется в Нижегородской области 1 октября
Дожди и до +19°С ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные

19 сентября 2025 13:40  [85] Общество
Дожди и до +19°С ожидаются в Нижнем Новгороде в выходные

В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде ожидаются дожди и до +19°С. Об этом сообщил сервис "Яндекс Погода".

В субботу, 20 сентября, в городе прогнозируется теплая дождливая погода. Утром температура составит +13°С, днем поднимется до +17°С, вечером ожидается около +14°С, а ночью опустится до +12°С. Ветер юго-западный и западный, с порывами до 10 м/с.

В воскресенье, 21 сентября, сохранится теплая и пасмурная погода. Утром будет около +14°С, днем — до +19°С, вечером порядка +17°С, ночью — около +14°С. Ветер юго-западный и западный, порывы до 11 м/с.

Среди российских городов-миллионников самые высокие дневные температуры в выходные ожидаются в Краснодаре — до +24°С. Теплее обычного будет и в Ростове-на-Дону и Волгограде.
Самой прохладной из миллионников окажется Пермь — днем там прогнозируют около +18°С. Низкие значения также ожидаются в Санкт-Петербурге.

Напомним, что с 23 сентября в Нижнем Новгороде начнется отопительный сезон.

Напомним, что с 23 сентября в Нижнем Новгороде начнется отопительный сезон.

