Ремонт километрового участка Московского шоссе завершен в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершили ремонт участка Московского шоссе протяженностью около километра — от спуска с эстакады метромоста до поворота на Сормовское шоссе. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Мэр отметил, что на дороге устранили колейность, уложили новый асфальт, обустроили технические тротуары и нанесли термопластиковую разметку. По его словам, подрядчик сейчас завершает установку дорожных знаков. Юрий Шалабаев подчеркнул, что важная транспортная артерия, ежедневно принимающая поток из тысяч автомобилей, приведена в порядок.

Он также напомнил, что два года назад был выполнен почти семикилометровый ремонт — от кинотеатра "Москва" до выезда из города, включая путепровод через улицу Кузбасскую, а ранее обновили еще один отрезок длиной порядка 2 км. В планах — строительство дополнительного путепровода у кинотеатра.

В МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей" уточнили, что на данном отрезке выполнено фрезерование покрытия, устройство слоя усиления (нижний) и слоя износа (верхний). Первый заместитель директора МКУ "ГУММиД" Илья Курпатов пояснил, что из-за высокого трафика на Московском шоссе и транзитного движения в сторону Москвы до ремонта образовывалась колейность. Основные работы старались проводить ночью, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

Параллельно в городе продолжается ремонт улично-дорожной сети по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Антон Максимов сообщил, что в плане на этот год было 9 дорог и 1 путепровод. В эксплуатацию в 2025 году вводятся пять дорог, готовность по ним составляет около 80%.

Остальные объекты выполняются по переходящему контракту и будут сданы в следующем году. Уже завершены работы на проспекте Ленина, проспекте Гагарина и улице Решетниковской, на улице Яблоневой заканчивается нанесение разметки и установка знаков. Ремонт на улице Центральной в поселке Новинки идет по графику и будет завершен к середине октября.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных