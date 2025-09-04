Улицу Новую в Нижнем Новгороде открыли для транспорта после ремонта Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Движение транспорта возобновлено на улице Новой в Нижнем Новгороде. Ремонтные работы там завершены, сообщили в городском дептрансе.

В ведомстве напомнили, что на участке от площади Максима Горького до улицы Белинского установлено одностороннее движение в сторону Белинского. Дорожные знаки "Дорога с односторонним движением" и "Выезд на дорогу с односторонним движением" уже открыты для автомобилистов.

Специалисты департамента призвали водителей соблюдать предельную внимательность и строго следовать указаниям дорожных знаков при движении по данному отрезку улицы.

Напомним, ремонтные работы на улице Новой стартовали в начале июня. Ремонт теплосетей шел все лето.

Ранее также сообщалось, что с 2 октября на Славянской улице ограничат парковку.