Улицу Новую в Нижнем Новгороде открыли для транспорта после ремонта

Движение транспорта возобновлено на улице Новой в Нижнем Новгороде. Ремонтные работы там завершены, сообщили в городском дептрансе.
В ведомстве напомнили, что на участке от площади Максима Горького до улицы Белинского установлено одностороннее движение в сторону Белинского. Дорожные знаки "Дорога с односторонним движением" и "Выезд на дорогу с односторонним движением" уже открыты для автомобилистов.
Специалисты департамента призвали водителей соблюдать предельную внимательность и строго следовать указаниям дорожных знаков при движении по данному отрезку улицы.
Напомним, ремонтные работы на улице Новой стартовали в начале июня. Ремонт теплосетей шел все лето.
Ранее также сообщалось, что с 2 октября на Славянской улице ограничат парковку.
