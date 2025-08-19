Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Нижегородцам-льготникам рассказали, как получить бесплатные лекарства
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
28 августа 2025 09:00  [157] Мелик-Гусейнов призвал не распространять слухи о своем уходе из "Пари НН"
27 августа 2025 19:42  [296] Нападающий Андрей Крутов остается в нижегородском "Торпедо"
27 августа 2025 18:09  [316] ХК "Торпедо-Горький" победил в предсезонном турнире памяти Моисеева
27 августа 2025 17:50  [442] Скорую отставку предрекают главному тренеру "Пари НН"
27 августа 2025 17:09  [306] Долгожданное открытие Центра бокса состоялось в Городце
27 августа 2025 11:46  [376] ФК "Пари НН" разгромно проиграл "Спартаку" в матче Кубка России
27 августа 2025 10:28  [372] Нижегородская "Норманочка" одержала первую победу на Кубке мира
26 августа 2025 15:23  [544] "Пари НН" может сыграть с "Оренбургом" на домашнем стадионе
25 августа 2025 14:47  [431] ЛУКОЙЛ поддерживает спорт
25 августа 2025 12:50  [815] Что в "Пари НН" говорят про слухи об уходе Мелик-Гусейнова
Спорт

Мелик-Гусейнов призвал не распространять слухи о своем уходе из "Пари НН"

28 августа 2025 09:00  [157] Спорт
Мелик-Гусейнов призвал не распространять слухи о своем уходе из Пари НН

Фото: ФК "Пари НН"

Генеральный директор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на появившиеся сообщения о возможной отставке. Он опубликовал комментарий в телеграм-канале. 

Напомним, в стартовых турах сезона РПЛ-2025/26 нижегородская команда смогла одержать лишь одну победу, потерпев при этом пять поражений и оказавшись в зоне вылета.

Мелик-Гусейнов отметил, что вокруг клуба и его руководителей появилось много противоречивых разговоров. По его словам, обсуждаются не только перспективы дальнейшей работы в "Пари НН", но и будущие профессиональные шаги менеджмента. Он подчеркнул, что не стоит "плодить слухи и тиражировать рассказы".

Руководитель клуба напомнил, что кадровые решения всегда принимаются коллегиально членами правления и своевременно доводятся до общественности. При этом он заверил, что и он сам, и спортивный блок продолжают работать в тесной связке.

"Уверен, что тяжелый график сезона и временное отсутствие возможности играть на домашнем стадионе скоро сказываются на эмоциональном фоне всех нас. Но мы верим, что все изменится к лучшему", — заявил Мелик-Гусейнов. 

Тем временем скорую отставку предрекают главному тренеру "Пари НН" Алексею Шпилевскому. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Давид Мелик-Гусейнов ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных