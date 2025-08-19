Мелик-Гусейнов призвал не распространять слухи о своем уходе из "Пари НН" Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

Генеральный директор ФК "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на появившиеся сообщения о возможной отставке. Он опубликовал комментарий в телеграм-канале.

Напомним, в стартовых турах сезона РПЛ-2025/26 нижегородская команда смогла одержать лишь одну победу, потерпев при этом пять поражений и оказавшись в зоне вылета.

Мелик-Гусейнов отметил, что вокруг клуба и его руководителей появилось много противоречивых разговоров. По его словам, обсуждаются не только перспективы дальнейшей работы в "Пари НН", но и будущие профессиональные шаги менеджмента. Он подчеркнул, что не стоит "плодить слухи и тиражировать рассказы".

Руководитель клуба напомнил, что кадровые решения всегда принимаются коллегиально членами правления и своевременно доводятся до общественности. При этом он заверил, что и он сам, и спортивный блок продолжают работать в тесной связке.

"Уверен, что тяжелый график сезона и временное отсутствие возможности играть на домашнем стадионе скоро сказываются на эмоциональном фоне всех нас. Но мы верим, что все изменится к лучшему", — заявил Мелик-Гусейнов.

Тем временем скорую отставку предрекают главному тренеру "Пари НН" Алексею Шпилевскому.