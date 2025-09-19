Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Последние новости рубрики Происшествия
19 сентября 2025 16:28  [81] Подростки столкнулись на мотоциклах в Уренском округе: один госпитализирован
19 сентября 2025 13:28  [187] Главбух нижегородского кооператива пойдет под суд за присвоение 2 млн рублей
19 сентября 2025 12:30  [181] Жесткое ДТП с нижегородской маршруткой закончилось проверкой прокуратуры
19 сентября 2025 11:01  [243] Евгений Люлин: "Благодаря бдительности граждан почти две тысячи пьяных водителей были задержаны на проезжей части"
19 сентября 2025 09:58  [288] Смертельное ДТП с трактористом в Нижнем Новгороде: ему стало плохо за рулем
18 сентября 2025 22:04  [600] Жесткое ДТП с маршруткой Т-59 произошло в Нижнем Новгороде
18 сентября 2025 20:20  [330] Следствие переквалифицировало обвинение политтехнологу Михаилу Халуге
18 сентября 2025 19:36  [302] Трудинспекция расследует падение рабочего со стройки в Нижнем Новгороде
18 сентября 2025 18:45  [310] Дзержинец предстанет перед судом за незаконную охоту на лося
18 сентября 2025 17:40  [350] Предпринимательницу из Павлова заподозрили в многомиллионных взятках
Происшествия

Подростки столкнулись на мотоциклах в Уренском округе: один госпитализирован

Подростки столкнулись на мотоциклах в Уренском округе: один госпитализирован

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Уренском округе Нижегородской области вечером 16 сентября 2025 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних мотоциклистов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Авария случилась на участке дороги, ведущем к поселку Уста. Два подростка управляли мотоциклами, не имея водительских прав. По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.

В результате происшествия подросток 2010 года рождения получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Второму участнику аварии, родившемуся в 2011 году, помощь была оказана на месте. Отмечается, что оба несовершеннолетних находились в мотошлемах.

Сотрудники полиции начали проверку, чтобы установить все детали происшествия и определить степень вреда, причиненного здоровью пострадавших.

В правоохранительных органах подчеркнули, что родители могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. В МВД также напомнили о недопустимости допуска несовершеннолетних к управлению транспортом без соответствующей подготовки и водительских прав.

Ранее сообщалось, что подросток устроил смертельное ДТП в центре Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

ДТП МВД Уренский район
