Подростки столкнулись на мотоциклах в Уренском округе: один госпитализирован Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Уренском округе Нижегородской области вечером 16 сентября 2025 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух несовершеннолетних мотоциклистов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

Авария случилась на участке дороги, ведущем к поселку Уста. Два подростка управляли мотоциклами, не имея водительских прав. По предварительным данным, причиной столкновения стало нарушение дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.

В результате происшествия подросток 2010 года рождения получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Второму участнику аварии, родившемуся в 2011 году, помощь была оказана на месте. Отмечается, что оба несовершеннолетних находились в мотошлемах.

Сотрудники полиции начали проверку, чтобы установить все детали происшествия и определить степень вреда, причиненного здоровью пострадавших.

В правоохранительных органах подчеркнули, что родители могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. В МВД также напомнили о недопустимости допуска несовершеннолетних к управлению транспортом без соответствующей подготовки и водительских прав.

