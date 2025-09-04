Нижегородские врачи спасли женщину с инсультом, вызванным опухолью сердца Общество

Фото: телеграм-канал "Бокал прессека"

Нижегородские врачи спасли женщину, у которой инсульт оказался вызванным редкой опухолью сердца. Об этом сообщает телеграм-канал "Бокал прессека".

Пациентка обратилась за помощью в тяжёлом состоянии. Позже выяснилось, что причиной стала миксома — доброкачественная, но коварная опухоль, которая чаще всего встречается у женщин от 30 до 50 лет. Её опасность в том, что рыхлые частицы могут попасть в кровоток и перекрыть сосуды мозга, вызывая ишемический инсульт.

Опухоль обнаружили при УЗИ сердца. Консервативное лечение уже не помогало, и врачи решили действовать радикально.

"После консультации с кардиохирургами пациентку начали готовить к операции, на 43-й день инсульта опухоль успешно удалили врачи кардиохирургической больницы им.Б.А.Королёва", — рассказала кардиолог городской клинической больницы №13 Кира Сажина.

Восстановление было непростым. Женщина проходила реабилитацию под присмотром кардиологов, неврологов и специалистов по восстановительной медицине.

Несмотря на тяжёлое состояние при поступлении (23 балла по шкале инсульта) женщине удалось добиться значительного прогресса. Сейчас её состояние оценивается в 10 баллов, восстановлена речь, передвижение возможно с помощью ходунков.

Пациентка была выписана с устойчивым улучшением.

