Пожилая пара погибла на пожаре в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в одной из квартир на улице Горная произошёл пожар, в результате которого погибли 88-летние мужчина и женщина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Возгорание было ликвидировано на площади около трёх квадратных метров.

По предварительной информации, причиной пожара стал электрокамин, оставленный включённым без присмотра. Устройство, подключённое к электросети, могло стать источником возгорания. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС.

