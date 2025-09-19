Пожилая пара погибла на пожаре в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде в одной из квартир на улице Горная произошёл пожар, в результате которого погибли 88-летние мужчина и женщина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Возгорание было ликвидировано на площади около трёх квадратных метров.
По предварительной информации, причиной пожара стал электрокамин, оставленный включённым без присмотра. Устройство, подключённое к электросети, могло стать источником возгорания. Окончательные обстоятельства происшествия устанавливают дознаватели МЧС.
