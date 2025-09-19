Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Общество

Пожилой нижегородец угодил в реанимацию из-за "синдрома Трампа"

21 сентября 2025 18:10
Пожилой нижегородец угодил в реанимацию из-за синдрома Трампа

Пожилой житель Нижнего Новгорода оказался в реанимации после визита в городскую поликлинику №30, где он пожаловался на появление обширных синяков без видимых причин.

Информацию о необычном случае распространил телеграм-канал "Бокал прессека". В публикации отмечается, что подобные пятна ранее замечались у президента США Дональда Трампа, что породило в СМИ множество версий о его состоянии здоровья. Именно поэтому в народе подобные симптомы стали называть "синдромом Трампа".

Врачи, осмотрев пациента, направили его на срочные лабораторные исследования. Результаты анализов показали значительно повышенный уровень тромбоцитов в крови, что может свидетельствовать о развитии серьёзных заболеваний.

Мужчина был немедленно госпитализирован в реанимационное отделение с подозрением на патологические процессы кроветворной системы. Среди возможных причин рассматриваются дефицитные состояния, аутоиммунные реакции и другие гематологические нарушения.

Ранее сообщалось, что медикам удалось спасти нижегородского пенсионера с оторвавшимся тромбом.

