Лучшим игрокам нижегородских спортклубов будут платить по 50 000 рублей

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде стартует новая программа поддержки молодых спортсменов. Лучшие игроки местных профессиональных клубов будут ежемесячно получать стипендии в размере 50 000 рублей, сообщил мэр Юрий Шалабаев.

Инициатива реализуется администрацией города совместно с "Центром управления и развития спорта в Нижегородской области". Новая мера станет частью системной работы по развитию нижегородского спорта — от школьного уровня до профессиональных команд.

Стипендии будут назначаться по итогам каждого месяца. Получателями станут по три спортсмена из шести ведущих клубов города: футбольного и баскетбольного клубов "Пари НН", хоккейного клуба "Торпедо", мини-футбольного клуба "Торпедо", волейбольного клуба "Горький" и хоккейного клуба "Старт".

Кандидатов на стипендии будут отбирать на основе личных спортивных достижений, а также дополнительных критериев, таких как вызовы в национальные сборные.

Кроме того, добавил градоначальник, в ближайшее время в городе начнут присваивать звание лучшего игрока месяца.

Ранее сообщалось, что женская команда "Норманочка" из Нижнего Новгорода стала обладателем Суперкубка России по футзалу.

