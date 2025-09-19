Футболисты "Пари НН" уступили команде "Ахмат" из Грозного

Фото:
Футболисты "Пари Нижний Новгород" уступили в домашнем матче Российской Премьер-лиги команде "Ахмат" из Грозного.
Встреча, прошедшая в Саранске, завершилась со счётом 1:2. Решающим стал гол, забитый гостями в компенсированное время второго тайма.
После этого поражения нижегородский клуб с шестью очками остался на 14-й строчке турнирной таблицы.
Отметим, что матч против "Ахмата" стал первым для "Пари НН" после смены руководства: 19 сентября новым генеральным директором клуба был назначен Виталий Карасёв, сменивший на этом посту Давида Мелик-Гусейнова.
