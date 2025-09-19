Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Спорт

Шалабаев и Кириленко открыли обновленную баскетбольную площадку на Мещере

21 сентября 2025 16:36  [49] Спорт
Шалабаев и Кириленко открыли обновленную баскетбольную площадку на Мещере

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде состоялось торжественное открытие новой уличной баскетбольной площадки в микрорайоне Мещерское озеро. В мероприятии приняли участие глава города Юрий Шалабаев и президент Российской федерации баскетбола, экс-игрок НБА Андрей Кириленко.

По словам мэра, идея обновления площадки появилась около полугода назад во время встречи с Андреем Кириленко и известным баскетболистом Сергеем Моней. Тогда было достигнуто соглашение о модернизации спортивного объекта, расположенного на Мещере.

Юрий Шалабаев отметил, что в реализацию проекта вложили усилия благотворительный фонд "Кириленко — детям!", городская администрация и представители спортивного бизнеса. Он подчеркнул, что результатом совместной работы стала современная и безопасная площадка, уже принявшая первые соревнования в формате 3х3 на Кубок Мещеры.

Покрытие площадки выполнено из качественных травмобезопасных материалов, а сам объект отвечает современным требованиям уличного спорта.

Мэр также напомнил, что в 2025 году в Нижнем Новгороде было создано и обновлено более 25 спортивных объектов. В их числе — хоккейные коробки, футбольные и баскетбольные поля, мини-футбольные площадки, а также зоны для занятий воркаутом.

Ранее сообщалось, что баскетбольный клуб "Нижний Новгород" назначил нового генерального менеджера.

Ранее сообщалось, что баскетбольный клуб "Нижний Новгород" назначил нового генерального менеджера.

Теги:
Баскетбол Спорт
