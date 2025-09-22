Обвиняемого в двойном убийстве нижегородца поместили в СИЗО

Фото:
Мужчина, подозреваемый в убийстве двух местных жителей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, заключён под стражу. Такое решение принял суд, сообщили в региональном управлении СК России.
По версии следствия, преступление было совершено после пьяной ссоры между тремя мужчинами в квартире на улице Любы Шевцовой. Во время конфликта один из участников, ранее судимый за имущественные преступления, покинул квартиру, чтобы забрать в гараже обрез охотничьего ружья. Вернувшись, он дважды выстрелил в своих знакомых. От полученных ранений они скончались на месте.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
