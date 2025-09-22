Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Происшествия

Обвиняемого в двойном убийстве нижегородца поместили в СИЗО

22 сентября 2025
Обвиняемого в двойном убийстве нижегородца поместили в СИЗО

Фото: прокуратура Нижегородской области

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух местных жителей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, заключён под стражу. Такое решение принял суд, сообщили в региональном управлении СК России.

По версии следствия, преступление было совершено после пьяной ссоры между тремя мужчинами в квартире на улице Любы Шевцовой. Во время конфликта один из участников, ранее судимый за имущественные преступления, покинул квартиру, чтобы забрать в гараже обрез охотничьего ружья. Вернувшись, он дважды выстрелил в своих знакомых. От полученных ранений они скончались на месте.  

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина убил мать в ходе ссоры в Тумботине. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

