Экономика

Бизнес и власти обсудят внешнеэкономические вызовы на форуме в Нижнем Новгороде

23 сентября 2025 14:46 Экономика
Бизнес и власти обсудят внешнеэкономические вызовы на форуме в Нижнем Новгороде

Фото: АНО "Центр 800"

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Более 500 участников из регионов России и других стран примут участие в VI Международном форуме внешнеэкономической деятельности (ВЭД) "Вызовы и решения для бизнеса: территория успешных практик" (18+), который впервые пройдет в Нижнем Новгороде 21 октября.

В форуме примут участие как представители российских регионов, так и зарубежных стран. Среди подтвержденных иностранных делегаций — представители Белоруссии, Индии, Китая, Пакистана, Монголии, Кубы и Парагвая. Также ожидается участие делегаций из Татарстана, Башкирии, Тульской, Самарской, Калужской, Псковской и Рязанской областей. Однако их количество может увеличиться — организаторы ждут подтверждений на ранее направленные приглашения.

Как сообщил на пресс-конференции заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин, регион стал новой площадкой форума благодаря высокой инвестиционной привлекательности и активному развитию международных связей.

"Нижегородская область уделяет большое внимание развитию международного сотрудничества. Мы рассматриваем форум как возможность ещё раз рассказать о приоритетных направлениях международных связей региона, продемонстрировать наш экономический потенциал и привлечь новых партнеров", — отметил Старостин.

По словам председателя оргкомитета форума, управляющего партнёра ГК "Джаст" Людмилы Теселкиной, решение провести мероприятие в Нижнем Новгороде было принято с учётом высокой инвестиционной привлекательности региона. По её словам, область стабильно входит в число лидеров по этому показателю и занимает второе место в общероссийском рейтинге, что делает её перспективной площадкой для международных проектов и привлечения инвесторов.

Также она подчеркнула, что акцент на мероприятии сделан на практической пользе. Форум станет площадкой для обмена опытом, заключения контрактов и выработки конкретных решений в сфере ВЭД.

"Мы хотим, чтобы участники уехали не только с визитками, но и с готовыми решениями, которые можно применить на практике", — сказала Теселкина.

Для предприятий Нижегородской области выделена квота на 150 бесплатных мест для участия в форуме. Организаторы ожидают, что это поможет промышленным компаниям расширить внешнеэкономические связи и выйти на новые рынки. В настоящее время эта квота активно заполняется, поэтому в приоритетном порядке рассматриваются компании, уже работающие на внешнеэкономическом рынке.

К числу таких участников относятся действующие предприятия, вовлечённые во внешнеэкономическую деятельность.

"Сегодня это понятие выходит за рамки простого экспорта и импорта — речь идёт о комплексной реализации крупных инвестиционных проектов, требующих высокой профессиональной подготовки. В этих процессах задействованы не только производственники, но и логисты, маркетологи, юристы, специализирующиеся на международном праве, а также эксперты в области таможенного регулирования", — добавила Теселкина.

На форуме будет подписано соглашение между вузами Нижегородской области и отраслевыми партнёрами о создании программ дополнительного профессионального образования в сфере внешнеэкономической деятельности. Инициатива направлена на подготовку специалистов, которые смогут работать в международной среде.

"Мы хотим, чтобы специалисты по ВЭД обучались в регионе и оставались здесь работать", — подчеркнула Теселкина.

По её словам, форум традиционно завершится итоговой резолюцией, в которую войдут предложения бизнеса и экспертного сообщества. Некоторые из них уже становились основой для законодательных инициатив, в том числе на уровне правительства.

Ранее сообщалось, что 15 соглашений о сотрудничестве подписали на форуме ОЭЗ, который прошел в Нижнем Новгороде 18 сентября.

Международное сотрудничество Форум экономика
