Полиция задержала водителя, парализовавшего движение нижегородских трамваев

В Московском районе Нижнего Новгорода сотрудники ГИБДД задержали 53-летнего мужчину, который оставил автомобиль на трамвайных путях. Позже выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения, не имел водительских прав, а транспорт не был зарегистрирован должным образом. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду.
Сигнал о нарушении поступил в дежурную часть от диспетчера предприятия "Нижегородэлектротранс". Он сообщил, что неизвестный автомобиль мешает движению общественного транспорта, находясь прямо на трамвайных путях.
На место происшествия прибыл экипаж отдельного батальона дорожно-патрульной службы ОГИБДД. Полицейские оперативно установили личность нарушителя.
На мужчину составлены административные материалы сразу по двум статьям. По части 1 статьи 12.1 КоАП РФ — за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке и по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ — за вождение в состоянии алкогольного опьянения без права управления транспортными средствами.
Иномарка нарушителя была эвакуирована на специализированную стоянку.
