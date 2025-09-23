Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Последние новости рубрики Происшествия
23 сентября 2025 17:25Полиция задержала водителя, парализовавшего движение нижегородских трамваев
23 сентября 2025 16:44Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Ленинском районе
23 сентября 2025 10:55Телефонные мошенники вынудили нижегородку отдать 10 млн рублей
22 сентября 2025 17:52Обвиняемого в двойном убийстве нижегородца поместили в СИЗО
22 сентября 2025 15:28"Не договорились": нижегородец застрелил двух знакомых в пьяной ссоре
22 сентября 2025 12:10Жителя Дзержинска будут судить за теракт на железной дороге
22 сентября 2025 11:49Нижегородская полиция разыскивает 678 пропавших без вести граждан
22 сентября 2025 11:16Полиция задержала нижегородца за серию краж в нижегородских ТЦ
22 сентября 2025 10:46Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
22 сентября 2025 09:23Гибель подростка в ДТП под Арзамасом закончилась проверкой прокуратуры
Происшествия

Полиция задержала водителя, парализовавшего движение нижегородских трамваев

23 сентября 2025 17:25 Происшествия
Полиция задержала водителя, парализовавшего движение нижегородских трамваев

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Московском районе Нижнего Новгорода сотрудники ГИБДД задержали 53-летнего мужчину, который оставил автомобиль на трамвайных путях. Позже выяснилось, что водитель находился в состоянии опьянения, не имел водительских прав, а транспорт не был зарегистрирован должным образом. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Нижнему Новгороду.

Сигнал о нарушении поступил в дежурную часть от диспетчера предприятия "Нижегородэлектротранс". Он сообщил, что неизвестный автомобиль мешает движению общественного транспорта, находясь прямо на трамвайных путях.

На место происшествия прибыл экипаж отдельного батальона дорожно-патрульной службы ОГИБДД. Полицейские оперативно установили личность нарушителя.

На мужчину составлены административные материалы сразу по двум статьям. По части 1 статьи 12.1 КоАП РФ — за управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке и по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ — за вождение в состоянии алкогольного опьянения без права управления транспортными средствами.

Иномарка нарушителя была эвакуирована на специализированную стоянку.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель в Нижнем Новгороде врезался в ограждение.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

ГИБДД Московский район
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
