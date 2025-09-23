Огонь уничтожил два дома в СНТ на Московском шоссе: погиб мужчина Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в результате крупного пожара в садоводческом товариществе "Металлург-3" погиб человек. Инцидент произошёл днём 23 сентября, сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

По информации спасателей, сообщение о возгорании поступило в экстренные службы во второй половине дня.

Огнём были полностью уничтожены два садовых дома вместе с хозяйственными постройками. Общая площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

Для ликвидации возгорания потребовались усилия 32 пожарных и 7 единиц техники. Несмотря на оперативную работу спасателей, избежать трагедии не удалось.

На месте происшествия был обнаружен погибший — мужчина 1975 года рождения.

В настоящее время специалисты устанавливают причины возникновения пожара.

Ранее сообщалось, что пожар в Нижнем Новгороде стал причиной гибели пожилой пары.