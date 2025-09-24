Роструд заинтересовался избиением нижегородской воспитательницы

Специалисты государственной инспекции труда начали проверку по факту нападения на сотрудника образовательного учреждения в Нижнем Новгороде.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл 22 сентября в ГКОУ "Школа № 56". По предварительной информации, в 10:00 и затем повторно в 14:00 воспитатель, находясь на рабочем месте, подверглась физическому нападению со стороны известного человека. Кого именно - не уточняется.
В настоящее время инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка соблюдения требований охраны труда и безопасности в учреждении.
Руководитель Гострудинспекции по Нижегородской области Илья Мошес отметил, что ведомство ожидает официального уведомления от работодателя о произошедшем.
Ранее Гострудинспекция начала расследование несчастного случая на стройке в Советском районе Нижнего Новгорода после падения рабочего с высоты.
