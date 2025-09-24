Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Последние новости рубрики Происшествия
24 сентября 2025 08:00Роструд заинтересовался избиением нижегородской воспитательницы
23 сентября 2025 19:12Нижегородская пенсионерка продала квартиру и отдала деньги мошенникам
23 сентября 2025 18:00Огонь уничтожил два дома в СНТ на Московском шоссе: погиб мужчина
23 сентября 2025 17:25Полиция задержала водителя, парализовавшего движение нижегородских трамваев
23 сентября 2025 16:44Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Ленинском районе
23 сентября 2025 10:55Телефонные мошенники вынудили нижегородку отдать 10 млн рублей
22 сентября 2025 17:52Обвиняемого в двойном убийстве нижегородца поместили в СИЗО
22 сентября 2025 15:28"Не договорились": нижегородец застрелил двух знакомых в пьяной ссоре
22 сентября 2025 12:10Жителя Дзержинска будут судить за теракт на железной дороге
22 сентября 2025 11:49Нижегородская полиция разыскивает 678 пропавших без вести граждан
Происшествия

Роструд заинтересовался избиением нижегородской воспитательницы

24 сентября 2025 08:00 Происшествия
Роструд заинтересовался избиением нижегородской воспитательницы

Специалисты государственной инспекции труда начали проверку по факту нападения на сотрудника образовательного учреждения в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошёл 22 сентября в ГКОУ "Школа № 56". По предварительной информации, в 10:00 и затем повторно в 14:00 воспитатель, находясь на рабочем месте, подверглась физическому нападению со стороны известного человека. Кого именно - не уточняется.

В настоящее время инспекторы устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка соблюдения требований охраны труда и безопасности в учреждении.

Руководитель Гострудинспекции по Нижегородской области Илья Мошес отметил, что ведомство ожидает официального уведомления от работодателя о произошедшем.

Ранее Гострудинспекция начала расследование несчастного случая на стройке в Советском районе Нижнего Новгорода после падения рабочего с высоты.

