Медсестра из Нижнего Новгорода чуть не лишилась пенсии "из-за абортов" Общество

Фото: Кира Мишина

Медицинская сестра из одного из родильных домов Нижнего Новгорода добилась перерасчёта трудового стажа и получила право на досрочную страховую пенсию по старости. Восстановить справедливость помог Профсоюз работников здравоохранения.

Как сообщается на официальной странице Нижегородского отделения Профсоюза в социальной сети, изначально женщине отказали в зачёте части стажа по льготной схеме "год за полтора". Речь шла о периоде её работы в должности медсестры по прерыванию беременности.

Правовой инспектор труда ЦК Профсоюза Ольга Романова подготовила исковое заявление и представляла интересы сотрудницы в суде. В ходе разбирательства удалось доказать, что её должность была неправильно указана — фактически она выполняла обязанности операционной медицинской сестры, а прерывание беременности относится к категории малых гинекологических операций.

Кроме того, в иске были заявлены дополнительные требования. Среди них — включение в специальный стаж двухмесячных курсов повышения квалификации, а также перерасчёт трёх лет работы в гинекологическом отделении с применением льготного коэффициента. Ранее эти периоды были зачтены в обычном исчислении, поскольку работодатель не передал в Социальный фонд необходимые сведения с кодами льготной работы.

По рекомендации областного комитета Профсоюза работодатель подал корректирующие данные, что позволило учесть стаж в нужном объёме.

Суд полностью удовлетворил исковые требования и вынес решение в пользу медработника. Оно не было обжаловано.

Теперь член Профсоюза сможет выйти на пенсию на 3 года и 2 месяца раньше установленного срока. Экономическая выгода от решения составила более 800 тысяч рублей.

