Общество

Нижегородская полиция разыскивает 17-летнего подростка с татуировками

24 сентября 2025 12:41 Общество
Нижегородская полиция разыскивает 17-летнего подростка с татуировками

Полицейские разыскивают 17-летнего Вадима Давыдова, который пропал утром 20 сентября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области. 

По имеющейся информации, подросток ушел из учреждения на улице Елецкая Советского района около 07:00 и до сих пор не вернулся. 

У мальчика худощавое телосложение, рост около 175 см. Подросток лысый, носит очки для коррекции зрения. На правой руке есть татуировка "спаси и сохрани", на левой - "бодро". 

В день исчезновения на нем были темная кофта с капюшоном и рисунком, черные джинсы и черные кроссовки. 

Тех, кто знает что-либо о местонахождении подростка, просят сообщать по телефонам 8 (831) 268-61-10, 8 (831) 268-61-11, 8 (831) 268-47-00 или по каналу связи 02 или 102 (с мобильного телефона).

Ранее сообщалось, что правоохранители отыскали 14-летнего нижегородца, который несколько дней не появлялся дома. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных