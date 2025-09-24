Нижегородская полиция разыскивает 17-летнего подростка с татуировками Общество

Полицейские разыскивают 17-летнего Вадима Давыдова, который пропал утром 20 сентября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По имеющейся информации, подросток ушел из учреждения на улице Елецкая Советского района около 07:00 и до сих пор не вернулся.

У мальчика худощавое телосложение, рост около 175 см. Подросток лысый, носит очки для коррекции зрения. На правой руке есть татуировка "спаси и сохрани", на левой - "бодро".

В день исчезновения на нем были темная кофта с капюшоном и рисунком, черные джинсы и черные кроссовки.

Тех, кто знает что-либо о местонахождении подростка, просят сообщать по телефонам 8 (831) 268-61-10, 8 (831) 268-61-11, 8 (831) 268-47-00 или по каналу связи 02 или 102 (с мобильного телефона).

