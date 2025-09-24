Узбекистан и Нижегородская область укрепят сотрудничество Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Делегация Джизакской области Республики Узбекистан прибыла с официальным визитом в Нижегородскую область. Возглавил делегацию временно исполняющий обязанности заместителя хокима Уткир Муйсиналиев. Цель визита — развитие двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и культурной сферах.

В рамках визита в Нижегородском кремле состоялась встреча узбекской делегации с заместителем губернатора региона Андреем Саносяном. В обсуждении также приняли участие министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева и представитель Министерства иностранных дел России в Нижнем Новгороде Сергей Малов.

Андрей Саносян представил гостям экономический и промышленный потенциал Нижегородской области, отметив возможные направления для сотрудничества. Особое внимание было уделено промышленности, в том числе машиностроению, автомобилестроению, химической и лёгкой промышленности, а также вопросам образования.

По словам Саносяна, стороны договорились рассмотреть возможность реализации совместных проектов в рамках нижегородской особой экономической зоны "Кулибин" и свободных экономических зон Узбекистана. Он также отметил рост числа студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах региона: за три года их количество увеличилось с одной до полутора тысяч человек.

"Мы видим большой интерес к обучению в наших университетах, и это направление важно продолжать развивать. Кроме того, в ближайшее время планируем подписать соглашение о сотрудничестве с Джизакской областью", — подчеркнул Саносян.

Он также напомнил, что Республика Узбекистан остаётся ключевым партнёром для Нижегородской области. В прошлом году губернатор Глеб Никитин посетил Узбекистан с рабочим визитом, в ходе которого провёл переговоры с премьер-министром страны Абдуллой Ариповым и руководством Джизакской области. В этом году нижегородская делегация намерена принять участие во втором Совете регионов России и Узбекистана.

Министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева отметила, что с 2021 года взаимодействие с узбекскими регионами заметно активизировалось. В первую очередь это касается совместных научно-исследовательских проектов и образовательных обменов.

"Мы видим, насколько важны такие контакты для студентов и учёных. Кроме того, планируем проведение культурных мероприятий, в том числе Дней Джизакской области у нас и Дней Нижегородской области в Узбекистане", — добавила Гусева.

Уткир Муйсиналиев выразил заинтересованность в дальнейшем расширении сотрудничества и отметил актуальность совместной работы для предприятий в сфере автомобилестроения.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и Узбекистан договорились о расширении сотрудничества.