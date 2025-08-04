Новый побратим в Республике Сербской появился у Нижнего Новгорода Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

У Нижнего Новгорода появился новый побратим – город Восточное Сараево Республики Сербской. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Приволжья Юрий Шалабаев.

Он отметил, что в рамках встреч с представителями иностранных городов был подписан ряд документов о сотрудничестве, в частности, меморандумы о взаимопонимании с городами Бендеры (Приднестровье), Витебск (Белоруссия) и Керман (Иран).

Шалабаев подчеркнул, что договорённость с Керманом стала первой для Нижнего Новгорода в иранском направлении. Он отметил, что взаимодействие с Ближним Востоком сегодня является стратегически важным для всей страны, и город стремится выстраивать новые мосты дружбы с надёжными партнёрами.

"Также углубляем сотрудничество с давними друзьями – китайским Хэфэем, работа с которым идёт уже более пяти лет", - добавил мэр.

Глава города подчеркнул, что все партнёры Нижнего Новгорода — это братские народы и государства, демонстрирующие реальные намерения по развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде проходит международный форум "Города-побратимы и партнеры", приуроченный ко Дню города.