Последние новости рубрики Общество
15 августа 2025 15:52  [107] Молодые, энергичные и амбициозные: лучшие молодогвардейцы ПФО оттачивали искусство аргументации на открытых дебатах
15 августа 2025 15:25  [135] Новый побратим в Республике Сербской появился у Нижнего Новгорода
15 августа 2025 15:09  [106] Выплаты на форму и подарочные наборы: какую поддержку получают семьи Подмосковья к 1 сентября
15 августа 2025 15:00  [142] Нижегородцы стали реже покупать активированный уголь
15 августа 2025 14:45  [148] Опять дожди: нижегородцев ожидают пасмурные выходные
15 августа 2025 14:16  [153] Клещи покусали почти 8 тысяч нижегородцев
15 августа 2025 12:44  [160] В России предложили штрафовать супругов за измены и уход из семьи
15 августа 2025 12:28  [188] Мобильный интернет ускорили в семи населенных пунктах Нижегородской области
15 августа 2025 12:03  [200] Билайн обновил линейку тарифов для дата-устройств: больше гибкости и выгоды
15 августа 2025 11:00  [253] Новая дорога соединит два известных монастыря в Нижегородской области и Мордовии
Общество

Новый побратим в Республике Сербской появился у Нижнего Новгорода

15 августа 2025 15:25  [135] Общество
У Нижнего Новгорода появился новый побратим в Республике Сербской

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

У Нижнего Новгорода появился новый побратим – город Восточное Сараево Республики Сербской. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Приволжья Юрий Шалабаев. 

Он отметил, что в рамках встреч с представителями иностранных городов был подписан ряд документов о сотрудничестве, в частности, меморандумы о взаимопонимании с городами Бендеры (Приднестровье), Витебск (Белоруссия) и Керман (Иран).

Шалабаев подчеркнул, что договорённость с Керманом стала первой для Нижнего Новгорода в иранском направлении. Он отметил, что взаимодействие с Ближним Востоком сегодня является стратегически важным для всей страны, и город стремится выстраивать новые мосты дружбы с надёжными партнёрами.

"Также углубляем сотрудничество с давними друзьями – китайским Хэфэем, работа с которым идёт уже более пяти лет", - добавил мэр. 

Глава города подчеркнул, что все партнёры Нижнего Новгорода — это братские народы и государства, демонстрирующие реальные намерения по развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде проходит международный форум "Города-побратимы и партнеры", приуроченный ко Дню города.

Международное сотрудничество Побратим
