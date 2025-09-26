Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Общество

"Самое главное — быть собой": интервью с победительницей "Миссис Планета Евразия"

26 сентября 2025 09:00 Общество
Самое главное — быть собой: интервью с победительницей Миссис Планета Евразия

Фото: из личного архива героини

Нижегородка Ульяна Котина стала победительницей конкурса "Миссис Планета Евразия — 2025", который прошёл в сентябре в Крыму. В состязании участвовали женщины из разных регионов России: они представляли творческие номера и арт-костюмы, посвящённые своей малой родине. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" пообщалась с обладательницей гран-при и узнала, зачем она решила выйти на сцену, как складывались отношения с соперницами и почему важнее всего оставаться собой.

— Ульяна, в июне вы получили титул "Миссис ПФО" на конкурсе "Миссис Нижний Новгород — 2025". Теперь вы представили наш регион на всероссийском уровне. Как проходила подготовка?

— Я подготовила портфолио и презентацию своих социальных проектов, ведь этот конкурс не только про красоту, но и про милосердие, материнство, социальную активность. Каждая участница должна была защитить свои инициативы и рассказать о добрых делах. Также я продумала арт-костюмы. Хочу поблагодарить дизайнеров Светлану Кислову, Анну Батракову и Наталью Жбанникову: для конкурса мы создали четыре потрясающих платья с аксессуарами и головными уборами.

— Какие отношения сложились с другими участницами? Есть ли место дружбе, или конкуренция всё же сильнее?

— Конкуренция, конечно, была, но это нормально. Я уверена, что благородство и доброта должны побеждать. На финале я дарила девочкам свои украшения и косметику. И это не про дополнительные баллы, а про отношение к людям. Судьба всегда проверяет нас: достойны ли мы того звания, которое носим.

— Как вас поддерживали близкие?

— Мама, муж, дети, друзья, коллеги — все переживали и помогали! Муж поехал со мной, и это было огромным счастьем. Без поддержки справиться было бы сложно.

— Что оказалось самым трудным этапом, а что далось легче всего?

— Самыми тяжёлыми были репетиции — часто до полуночи. Болели ноги, накапливалась усталость, стресс. Нужно было всё время держать спину прямо, улыбаться, оставаться в форме, с макияжем и укладкой. Каждый день был похож на бег с препятствиями: фотосессии, съёмки, благотворительная акция, защита социальных проектов… А финал стал настоящим праздником. На сцене я чувствовала уверенность и получила невероятные эмоции.

— Поделитесь секретом красоты, который помог вам стать лучшей.

— Самое главное — быть собой. Когда копируешь других, теряешься в толпе. Ни отсутствие морщин, ни длинные ноги, ни яркие губы не сделают вас лучше, чем вы есть на самом деле.

— Что бы вы посоветовали женщинам, которые мечтают участвовать в подобных конкурсах?

— Обязательно участвуйте! Сомневаться — это нормально. Но жизнь одна, и важно использовать все возможности.

— Какие планы после победы?

— Титул даёт право представлять Крым на международных конкурсах "Миссис мира" и "Миссис Globe". Это уникальный шанс и большой опыт, но в то же время огромная ответственность. Сейчас хочу восстановить силы и всё обдумать.

Автор текста: Софья Шешина. 

 

