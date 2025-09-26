"Самое главное — быть собой": интервью с победительницей "Миссис Планета Евразия"

Фото:
Нижегородка Ульяна Котина стала победительницей конкурса "Миссис Планета Евразия — 2025", который прошёл в сентябре в Крыму. В состязании участвовали женщины из разных регионов России: они представляли творческие номера и арт-костюмы, посвящённые своей малой родине. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" пообщалась с обладательницей гран-при и узнала, зачем она решила выйти на сцену, как складывались отношения с соперницами и почему важнее всего оставаться собой.
— Ульяна, в июне вы получили титул "Миссис ПФО" на конкурсе "Миссис Нижний Новгород — 2025". Теперь вы представили наш регион на всероссийском уровне. Как проходила подготовка?
— Я подготовила портфолио и презентацию своих социальных проектов, ведь этот конкурс не только про красоту, но и про милосердие, материнство, социальную активность. Каждая участница должна была защитить свои инициативы и рассказать о добрых делах. Также я продумала арт-костюмы. Хочу поблагодарить дизайнеров Светлану Кислову, Анну Батракову и Наталью Жбанникову: для конкурса мы создали четыре потрясающих платья с аксессуарами и головными уборами.
— Какие отношения сложились с другими участницами? Есть ли место дружбе, или конкуренция всё же сильнее?
— Конкуренция, конечно, была, но это нормально. Я уверена, что благородство и доброта должны побеждать. На финале я дарила девочкам свои украшения и косметику. И это не про дополнительные баллы, а про отношение к людям. Судьба всегда проверяет нас: достойны ли мы того звания, которое носим.
— Как вас поддерживали близкие?
— Мама, муж, дети, друзья, коллеги — все переживали и помогали! Муж поехал со мной, и это было огромным счастьем. Без поддержки справиться было бы сложно.
— Что оказалось самым трудным этапом, а что далось легче всего?
— Самыми тяжёлыми были репетиции — часто до полуночи. Болели ноги, накапливалась усталость, стресс. Нужно было всё время держать спину прямо, улыбаться, оставаться в форме, с макияжем и укладкой. Каждый день был похож на бег с препятствиями: фотосессии, съёмки, благотворительная акция, защита социальных проектов… А финал стал настоящим праздником. На сцене я чувствовала уверенность и получила невероятные эмоции.
— Поделитесь секретом красоты, который помог вам стать лучшей.
— Самое главное — быть собой. Когда копируешь других, теряешься в толпе. Ни отсутствие морщин, ни длинные ноги, ни яркие губы не сделают вас лучше, чем вы есть на самом деле.
— Что бы вы посоветовали женщинам, которые мечтают участвовать в подобных конкурсах?
— Обязательно участвуйте! Сомневаться — это нормально. Но жизнь одна, и важно использовать все возможности.
— Какие планы после победы?
— Титул даёт право представлять Крым на международных конкурсах "Миссис мира" и "Миссис Globe". Это уникальный шанс и большой опыт, но в то же время огромная ответственность. Сейчас хочу восстановить силы и всё обдумать.
Автор текста: Софья Шешина.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+