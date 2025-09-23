Нижегородка получила гран-при конкурса "Миссис Планета Евразия — 2025"

Фото:
Жительница Нижнего Новгорода Ульяна Котина стала обладательницей главной награды в конкурсе "Миссис Планета Евразия — 2025" (16+). Финал транслировался в социальных сетях мероприятия.
В этом году участие в конкурсе приняли 30 женщин из разных регионов России. Каждая из них представила индивидуальный творческий номер и продемонстрировала авторский арт-костюм.
По итогам выступлений жюри присудило Гран-при Ульяне Котиной. Именно она получила главную корону конкурса.
После объявления результатов победительница поблагодарила свою семью — мужа, детей и друзей — за поддержку. Также она выразила признательность организаторам проекта.
Конкурс "Миссис Планета Евразия" традиционно проходит в сентябре в крымском городе Судак. Как отмечают организаторы, это открытое мероприятие, посвящённое красоте, материнству и милосердию.
Ранее сообщалось, что нижегородка Ирины Глущенко завоевала титул "Миссис Россия Земной шар".
