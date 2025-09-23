Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Последние новости рубрики Общество
23 сентября 2025 09:50Уренский суд отклонил иск страховой о взыскании ущерба с наследников погибшей
23 сентября 2025 09:32Нижегородка получила гран-при конкурса "Миссис Планета Евразия — 2025"
23 сентября 2025 09:14Именем академика Николая Блохина назовут мединститут в Нижнем Новгороде
23 сентября 2025 08:18Нижегородцам назвали 6 причин пройти диспансеризацию
23 сентября 2025 07:00Еще одну трамвайную линию построят в Сормове
22 сентября 2025 20:00Риски возникновения природных пожаров в Нижегородской области все еще высоки
22 сентября 2025 18:09Трамвайные пути проложат в нижегородских Новинках
22 сентября 2025 17:37Почти 55 ветеринарных документов на мясо не нашли в Нижегородской области
22 сентября 2025 16:49Пять мобильных ФАП обслуживают отдаленные населенные пункты Нижегородской области
22 сентября 2025 16:23Студент Городецкого Губернского колледжа занял второе место в финале Чемпионата высоких технологий
Общество

Нижегородка получила гран-при конкурса "Миссис Планета Евразия — 2025"

23 сентября 2025 09:32 Общество
Нижегородка получила гран-при конкурса Миссис Планета Евразия — 2025

Фото: "Миссис Планета Евразия"/VK

Жительница Нижнего Новгорода Ульяна Котина стала обладательницей главной награды в конкурсе "Миссис Планета Евразия — 2025" (16+). Финал транслировался в социальных сетях мероприятия.

В этом году участие в конкурсе приняли 30 женщин из разных регионов России. Каждая из них представила индивидуальный творческий номер и продемонстрировала авторский арт-костюм.

По итогам выступлений жюри присудило Гран-при Ульяне Котиной. Именно она получила главную корону конкурса.

После объявления результатов победительница поблагодарила свою семью — мужа, детей и друзей — за поддержку. Также она выразила признательность организаторам проекта.

Конкурс "Миссис Планета Евразия" традиционно проходит в сентябре в крымском городе Судак. Как отмечают организаторы, это открытое мероприятие, посвящённое красоте, материнству и милосердию.

Ранее сообщалось, что нижегородка Ирины Глущенко завоевала титул "Миссис Россия Земной шар".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
