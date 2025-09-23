Нижегородка получила гран-при конкурса "Миссис Планета Евразия — 2025" Общество

Фото: "Миссис Планета Евразия"/VK

Жительница Нижнего Новгорода Ульяна Котина стала обладательницей главной награды в конкурсе "Миссис Планета Евразия — 2025" (16+). Финал транслировался в социальных сетях мероприятия.

В этом году участие в конкурсе приняли 30 женщин из разных регионов России. Каждая из них представила индивидуальный творческий номер и продемонстрировала авторский арт-костюм.

По итогам выступлений жюри присудило Гран-при Ульяне Котиной. Именно она получила главную корону конкурса.

После объявления результатов победительница поблагодарила свою семью — мужа, детей и друзей — за поддержку. Также она выразила признательность организаторам проекта.

Конкурс "Миссис Планета Евразия" традиционно проходит в сентябре в крымском городе Судак. Как отмечают организаторы, это открытое мероприятие, посвящённое красоте, материнству и милосердию.

