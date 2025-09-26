Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Происшествия

Нижегородская мэрия опровергла сообщения об обысках по делу Штокмана

26 сентября 2025 11:55 Происшествия
Нижегородская мэрия опровергла сообщения об обысках по делу Штокмана

Администрация Нижнего Новгорода официально опровергла появившуюся в некоторых телеграм-каналах информацию о якобы проходящих обысках, связанных с делом Ильи Штокмана.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе мэрии, в здании городской администрации следственные мероприятия не проводятся. Представители ведомства подчеркнули, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Кроме того, в мэрии уточнили, что Илья Штокман не числится в штате администрации и не является её сотрудником.

Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала 12 лет колонии для экс-председателя Думы Нижнего новгорода Олега Лавричева.

 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных