Нижегородская мэрия опровергла сообщения об обысках по делу Штокмана

Администрация Нижнего Новгорода официально опровергла появившуюся в некоторых телеграм-каналах информацию о якобы проходящих обысках, связанных с делом Ильи Штокмана.
Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе мэрии, в здании городской администрации следственные мероприятия не проводятся. Представители ведомства подчеркнули, что подобные сообщения не соответствуют действительности.
Кроме того, в мэрии уточнили, что Илья Штокман не числится в штате администрации и не является её сотрудником.
Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала 12 лет колонии для экс-председателя Думы Нижнего новгорода Олега Лавричева.
