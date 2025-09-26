Нижегородская мэрия опровергла сообщения об обысках по делу Штокмана Происшествия

Администрация Нижнего Новгорода официально опровергла появившуюся в некоторых телеграм-каналах информацию о якобы проходящих обысках, связанных с делом Ильи Штокмана.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в пресс-службе мэрии, в здании городской администрации следственные мероприятия не проводятся. Представители ведомства подчеркнули, что подобные сообщения не соответствуют действительности.

Кроме того, в мэрии уточнили, что Илья Штокман не числится в штате администрации и не является её сотрудником.

Ранее сообщалось, что прокуратура потребовала 12 лет колонии для экс-председателя Думы Нижнего новгорода Олега Лавричева.