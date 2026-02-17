Житель Бора зверски убил соседей из-за земельного спора Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Борском округе возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве двух человек. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, 13 февраля возле дома на улице Калинина в поселке Керженец между соседями вспыхнул конфликт. Во время ссоры мужчина ударил ножом мужчину и женщину, после чего ушел с места происшествия. Пострадавшие скончались на месте.

В ГУ МВД по региону добавили, что об обнаружении погибших полицейским сообщили сотрудники МЧС, прибывшие на место по заявке о возгорании автомобиля.

"Установлено, что 65‑летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, нанес ножевые ранения 63‑летней соседке во дворе, а затем проследовав в дом нанес несколько ударов ножом 64‑летнему ее супругу", - сообщили в полиции.

Подозреваемого задержали. На допросе мужчина пояснил, что причиной произошедшего стал давний спор о разделе земельного участка.

Суд отправил фигуранта уголовного дела под стражу. Расследование продолжается.

