Нижегородцам рассказали, каким будет лето 2026 года
На улице Горького возобновилось строительство метро
Глеб Никитин вошел в топ-5 самых влиятельных губернаторов России
Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Последние новости рубрики Происшествия
17 февраля 2026 19:13
Житель Бора зверски убил соседей из-за земельного спора
17 февраля 2026 13:28
Мать и ее 15-летнего сына нашли мертвыми в квартире на Автозаводе
17 февраля 2026 13:11
Ночной пожар в Первомайском округе унес жизнь 70-летнего мужчины
17 февраля 2026 13:00
ФСБ и МВД нанесли удар по телефонным мошенникам в Нижнем Новгороде
17 февраля 2026 10:00
Суд обязал ФСИН отремонтировать аварийную гостиницу в Лысковском районе
17 февраля 2026 09:49
Дело о взятке в структуре РЖД возбуждено в Нижегородской области
17 февраля 2026 09:40
Два года колонии получил нижегородец за стрельбу на городском пляже
17 февраля 2026 08:57
Задержан обвиняемый в гибели 19-летней девушки на Варварке
17 февраля 2026 08:00
Приговор похищенной в Нижнем Новгороде Мусаевой отменен: дело пересмотрят
16 февраля 2026 20:32
Вдова из Шахунского округа отдала аферистам 3,7 млн рублей
Происшествия

Житель Бора зверски убил соседей из-за земельного спора

17 февраля 2026 19:13 Происшествия
Житель Бора зверски убил соседей из-за земельного спора

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Борском округе возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве двух человек. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области. 

По версии следствия, 13 февраля возле дома на улице Калинина в поселке Керженец между соседями вспыхнул конфликт. Во время ссоры мужчина ударил ножом мужчину и женщину, после чего ушел с места происшествия. Пострадавшие скончались на месте.

В ГУ МВД по региону добавили, что об обнаружении погибших полицейским сообщили сотрудники МЧС, прибывшие на место по заявке о возгорании автомобиля. 

"Установлено, что 65‑летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, нанес ножевые ранения 63‑летней соседке во дворе, а затем проследовав в дом нанес несколько ударов ножом 64‑летнему ее супругу", - сообщили в полиции.

Подозреваемого задержали. На допросе мужчина пояснил, что причиной произошедшего стал давний спор о разделе земельного участка. 

Суд отправил фигуранта уголовного дела под стражу. Расследование продолжается. 

Ранее сообщалось, что 47-летнего нижегородца обвиняют в убийстве своей сожительницы. 

Фоторепортажи
Как в Нижнем Новгороде прошла Лыжня России 2026: фоторепортаж
14 февраля 2026 16:35
Как в Нижнем Новгороде прошла "Лыжня России 2026": фоторепортаж
