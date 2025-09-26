Социальные участковые помогли отремонтировать двор на улице Родионова Общество

В Нижнем Новгороде завершился ремонт придомовой территории у дома №17/4 на улице Родионова. Работы проведены при активном участии социальных участковых, которые вместе с жителями обратились в администрацию с просьбой включить двор в городскую программу благоустройства.

Ремонт стал частью масштабной кампании по обновлению 275 дворовых территорий в этом году. Финансирование было обеспечено из городского и областного бюджетов.

По словам местной жительницы Ирины Барашковой, состояние дороги ранее вызывало опасения.

"Машин много, трафик большой, а рядом школа, детские сады. Очень рады, что общими усилиями удалось решить эту проблему", - сказала она.

В ходе ремонта было полностью заменено асфальтовое покрытие на дворовом проезде и тротуарах. Также установили новые бордюры и расширили проезжую часть, чтобы увеличить количество парковочных мест.

Социальный участковый Надежда Аверьянова отметила, что важно не только выслушивать жителей, но и оперативно реагировать на их обращения.

"Очень рада, что в этом микрорайоне нам удалось помочь людям", - поделилась она.

Представитель домоуправляющей компании Нижегородского района, выполнившей работы, Гузаль Хисяметдинова сообщила, что площадь благоустройства составила около 1,5 тысячи квадратных метров. Она уточнила, что проект был поддержан районом после голосования жителей.

Директор АНО "Общественное самоуправление Нижнего Новгорода" Оксана Дектерева напомнила, что в городе нередко придомовые территории включают в себя тротуары и дороги, из-за чего ответственность за их состояние формально ложится на жителей. По ее словам, такая ситуация несправедлива, и в этом году по решению главы города Юрия Шалабаева был реализован комплексный подход к ремонту. Он объединил усилия районной администрации, управляющих организаций, а также городских департаментов транспорта, дорожного хозяйства, жилья и инженерной инфраструктуры.

"Именно благодаря такому подходу и удалось отремонтировать двор у дома №17/4 по улице Родионова", - добавила она.

Напомним, проект "Социальный участковый" был запущен в марте 2023 года по инициативе губернатора Глеба Никитина. Он объединяет активных жителей, которые помогают выстраивать диалог между населением и органами власти в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Арзамасе, Богородске и Кстове.