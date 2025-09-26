Нижний Новгород начал готовить технику к зимней уборке дорог Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провёл рабочее совещание с представителями дорожных служб города и Кстова, сосредоточив внимание на организации зимней уборки улично-дорожной сети.

Как отметил глава города в своём телеграм-канале, после объединения двух муниципалитетов объём задач для коммунальных служб существенно увеличился.

"Протяжённость обслуживаемых дорог выросла почти на тысячу километров. Сейчас важно адаптировать в Кстове те алгоритмы, которые доказали свою эффективность в условиях снежных аномалий в Нижнем Новгороде", — подчеркнул Шалабаев.

Он напомнил, что в последние годы мэрия активно инвестировала в модернизацию коммунальной инфраструктуры: были закуплены современные снегоуборочные машины, оптимизированы маршруты, сокращено применение пескосоляной смеси, а также проведён ремонт дорожных баз.

Теперь подобная работа предстоит и в Кстове. Уже сейчас рабочие начали подготовку техники к эксплуатации в условиях минусовых температур. К моменту первого снегопада комбинированные дорожные машины должны быть полностью оснащены необходимым оборудованием.

