Нижний Новгород начал готовить технику к зимней уборке дорог

Фото:
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провёл рабочее совещание с представителями дорожных служб города и Кстова, сосредоточив внимание на организации зимней уборки улично-дорожной сети.
Как отметил глава города в своём телеграм-канале, после объединения двух муниципалитетов объём задач для коммунальных служб существенно увеличился.
"Протяжённость обслуживаемых дорог выросла почти на тысячу километров. Сейчас важно адаптировать в Кстове те алгоритмы, которые доказали свою эффективность в условиях снежных аномалий в Нижнем Новгороде", — подчеркнул Шалабаев.
Он напомнил, что в последние годы мэрия активно инвестировала в модернизацию коммунальной инфраструктуры: были закуплены современные снегоуборочные машины, оптимизированы маршруты, сокращено применение пескосоляной смеси, а также проведён ремонт дорожных баз.
Теперь подобная работа предстоит и в Кстове. Уже сейчас рабочие начали подготовку техники к эксплуатации в условиях минусовых температур. К моменту первого снегопада комбинированные дорожные машины должны быть полностью оснащены необходимым оборудованием.
Ранее сообщалось, что вопросы зимней уборке обсудили участники совещания в администрации Нижнего Новгорода.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+