Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 сентября 2025 18:40На Нижегородской станции аэрации внедрят новую технологию очистки воды
26 сентября 2025 18:15Грязной питьевой водой в нижегородском ЖК заинтересовался Бастрыкин
26 сентября 2025 17:55Мэр: тепло пришло в большинство домов и соцобъектов Нижнего Новгорода
26 сентября 2025 17:47Нижегородские медики провели выездные консультации по ментальному здоровью для детей Выксунского, Навашинского и Кулебакского округов
26 сентября 2025 17:05Учёные из NASA планируют ядерный удар по астероиду, угрожающему Луне
26 сентября 2025 16:5912 дворов отремонтируют в Дзержинске по нацпроекту
26 сентября 2025 16:54Проект "Лето #ЗА_Первыми" объединил более 90 тысяч юных нижегородцев
26 сентября 2025 16:42Масочный режим возвращается в нижегородские больницы
26 сентября 2025 16:33Нижегородские власти решают судьбу гинекологической больницы №29
26 сентября 2025 15:54Телеведущий и кинорежиссёр Тигран Кеосаян скончался после девяти месяцев комы
Общество

Грязной питьевой водой в нижегородском ЖК заинтересовался Бастрыкин

26 сентября 2025 18:15 Общество
Грязной питьевой водой в нижегородском ЖК заинтересовался Бастрыкин

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего водоснабжения в жилом комплексе "Лесной". Об этом сообщил информационный центр Следственного комитета России.

Отмечается, что с июля в новостройке из кранов течет вода, которая не соответствует санитарным нормам: имеет посторонние неприятные запахи, неестественный цвет и примеси. Она непригодна для питья и опасна при использовании в быту. Жители отмечают ухудшение самочувствия. Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, ситуация не изменилась.

В связи с этим Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить о ходе и результатах расследования.

Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат СК России.

Ранее сообщалось, что глава Следкома затребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного с нарушением прав жителей аварийных домов и общежитий в районе улиц Бекетова, Шорина и Пушкина. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин водопровод ЖКХ
Поделиться:
Новости по теме
20 сентября 2025 13:37Бастрыкин затребовал доклад о затопленном канализацией доме в Дзержинске
20 сентября 2025 10:26Бастрыкин заинтересовался аварийным мостом в Нижегородской области
17 июня 2025 15:13Плохое качество воды в Семеновском округе привело к прокурорской проверке
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных