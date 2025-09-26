Грязной питьевой водой в нижегородском ЖК заинтересовался Бастрыкин Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего водоснабжения в жилом комплексе "Лесной". Об этом сообщил информационный центр Следственного комитета России.

Отмечается, что с июля в новостройке из кранов течет вода, которая не соответствует санитарным нормам: имеет посторонние неприятные запахи, неестественный цвет и примеси. Она непригодна для питья и опасна при использовании в быту. Жители отмечают ухудшение самочувствия. Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, ситуация не изменилась.

В связи с этим Следственное управление СК России по Нижегородской области возбудило уголовное дело. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить о ходе и результатах расследования.

Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат СК России.

Ранее сообщалось, что глава Следкома затребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного с нарушением прав жителей аварийных домов и общежитий в районе улиц Бекетова, Шорина и Пушкина.