Стало известно, что читает молодежь в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Какие книги сегодня ищут в библиотеках и книжных магазинах Нижнего Новгорода? От Стивена Кинга до японской меланхолии, от психологических триллеров до романов о любви — вкусы молодежи оказываются гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. Подробности — в материале НИА "Нижний Новгород".

Библиотека: "Читателей меньше не становится"

В Центральной городской библиотеке имени В.И. Ленина корреспондента НИА "Нижний Новгород" встретила библиотекарь, которая представилась Полиной. По ее словам, чаще всего приходят молодые читатели старше 20 лет.

"Молодые люди приходят, и их число, вопреки стереотипам, не уменьшается. Конечно, формат изменился. Кому-то удобнее читать на смартфонах, но и за живой книгой приходят тоже".

По наблюдениям сотрудницы библиотеки, молодежь чаще всего выбирает современную прозу и литературу по личностной психологии. Особой популярностью пользуются книги Эльчина Сафарли, романы Стивена Кинга и произведения Майка Омера.

Книжный магазин: что в топе продаж

В "Читай-городе" продавец-консультант Ирина ежедневно наблюдает за выбором покупателей.

"В топе продаж сейчас — "Если все кошки в мире исчезнут" (12+) японского автора Генки Кавамуры. Книга в духе японской меланхолии — о зыбкости памяти и ценности вещей в жизни людей", - поделилась собеседница информагентства.

Среди частых запросов — "Кафе на краю Земли" (16+) Джона Стрелеки и "Хороших девочек не убивают" (16+) Холли Джексон. Популярностью стабильно пользуются "Бог всегда путешествует инкогнито" (16+), "Фауст" (12+) и "Скорбь сатаны" (16+). Последняя держится на пике интереса уже полгода. Не теряет позиций и классика Агаты Кристи: "10 негритят" (0+) и "Вечеринка в Хэллоуин" (16+). А самым читаемым автором среди молодежи остается российская писательница Анна Джейн, известная романами о любви и взрослении.

Мнение учителя: как зажечь интерес

Также корреспондент НИА "Нижний Новгород" обратился за комментарием к учителю русского языка и литературы школы №102 Анне Плюсниной. По ее наблюдениям, увлеченно читают не более десяти процентов школьников.

"Сложнее всего, когда в семье не читают. Тогда это ребенку чуждо. На уроках важно увлекать сюжетом, необычными героями и интересными фактами о произведении. В этом случае может появиться желание читать", - считает педагог.

Заключение

Разговоры в библиотеке, книжном магазине и школе показали, что у молодежи в Нижнем Новгороде нет единого литературного вкуса. Кто-то ищет книги о самопознании и психологии, кто-то предпочитает триллеры и хоррор, а кому-то ближе японская меланхолия или любовные романы современных российских авторов. Классика тоже остается востребованной. Читают в разных форматах — бумажном, электронном и аудио. Но самое главное — чтение продолжает жить и находить свое место в жизни молодых людей.

Автор текста: Анастасия Беленко