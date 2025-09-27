Алина Загитова рассказала нижегородцам о своем пути к Олимпу

Фото:
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые", приуроченном к 80-летию атомной промышленности России. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде. Спортсменка, единственная в истории страны обладательница всех ключевых международных титулов в женском одиночном катании, поделилась своим опытом преодоления трудностей на пути к вершинам спорта.
Загитова отметила, что в ее карьере бывали периоды снижения мотивации и травмы, однако любовь к фигурному катанию каждый раз помогала вернуться в спорт и продолжать тренировки. По ее словам, именно занятия спортом научили ее упорству, терпению, выносливости и стремлению к новым достижениям.
Сегодня олимпийская чемпионка продолжает развиваться в новых направлениях. В частности, работая над ледовыми шоу, она старается прислушиваться к советам более опытных коллег и не боится признавать, что чего-то не знает. Загитова подчеркнула, что за время работы в продюсировании ей пришлось освоить множество смежных областей.
"Можно сказать, что я прошла краткий курс по всем областям, которые имеют отношение к постановке: от написания и монтажа музыки до пожарной инспекции", - заявила спортсменка.
Ранее сообщалось, что нижегородская гимнастка Дина Аверина вышла замуж за фигуриста Дмитрия Соловьева.
