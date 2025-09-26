Мужчина заживо сгорел при пожаре на набережной Федоровского

Фото:
Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. Трагедия произошла 26 сентября, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Возгорание началось в одной из квартир. Благодаря использованию специальных дыхательных аппаратов, спасателям удалось вывести из задымлённого здания пятерых человек. Ещё шесть жильцов были эвакуированы.
Площадь пожара составила почти 5 кв. метров. Найдено тело погибшего. Его личность устанавливается.
На месте происшествия продолжают работать дознаватели МЧС. Им предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.
Ранее сообщалось, что поджог рассматривается как причина пожара в квартире по улице Героев космоса в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+