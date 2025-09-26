Мужчина заживо сгорел при пожаре на набережной Федоровского Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. Трагедия произошла 26 сентября, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Возгорание началось в одной из квартир. Благодаря использованию специальных дыхательных аппаратов, спасателям удалось вывести из задымлённого здания пятерых человек. Ещё шесть жильцов были эвакуированы.

Площадь пожара составила почти 5 кв. метров. Найдено тело погибшего. Его личность устанавливается.

На месте происшествия продолжают работать дознаватели МЧС. Им предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

