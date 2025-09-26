Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Последние новости рубрики Происшествия
26 сентября 2025 17:38Мужчина заживо сгорел при пожаре на набережной Федоровского
26 сентября 2025 16:16Что минлесхоз сказал про смерть участника "Лесопожарного биатлона-2025"
26 сентября 2025 15:30Пожарный умер во время профессионального конкурса в Нижегородской области
26 сентября 2025 13:4166-летний мужчина погиб в жутком ДТП в Сарове
26 сентября 2025 12:16Мужчина погиб под колесами иномарки около Городца
26 сентября 2025 11:55Нижегородская мэрия опровергла сообщения об обысках по делу Штокмана
26 сентября 2025 10:55Экс-замглавы Нижнего Новгорода Штокман задержан
26 сентября 2025 09:37Электрик внезапно умер на заводе имени Свердлова в Дзержинске
25 сентября 2025 19:46Полицейские изъяли в Бору более 100 литров нелегального алкоголя
25 сентября 2025 18:17Житель Дзержинска предстанет перед судом за смертельное избиение соседа
Происшествия

Мужчина заживо сгорел при пожаре на набережной Федоровского

26 сентября 2025 17:38 Происшествия
Мужчина заживо сгорел при пожаре на набережной Федоровского

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчина погиб на пожаре в многоквартирном доме на набережной Федоровского в Нижнем Новгороде. Трагедия произошла 26 сентября, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Возгорание началось в одной из квартир. Благодаря использованию специальных дыхательных аппаратов, спасателям удалось вывести из задымлённого здания пятерых человек. Ещё шесть жильцов были эвакуированы.

Площадь пожара составила почти 5 кв. метров. Найдено тело погибшего. Его личность устанавливается. 

На месте происшествия продолжают работать дознаватели МЧС. Им предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.

Ранее сообщалось, что поджог рассматривается как причина пожара в квартире по улице Героев космоса в Нижнем Новгороде.

Теги:
МЧС Пожар
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных