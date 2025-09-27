Максим Поташев заявил, что опыт в бизнесе помогает ему в игре "Что? Где? Когда?" Экономика

Фото: организаторы марафона "Знание.Первые"

Вчера, 26 сентября, в Нижнем Новгороде прошел марафон "Знание.Первые", в котором принял участие магистр элитарного клуба "Что? Где? Когда?" Максим Поташев.

Математик, маркетолог и бизнес-тренер поделился своим взглядом на качества, необходимые для успешной работы в команде. Он отметил, что интеллектуальные игры, в том числе "Что? Где? Когда?", нельзя воспринимать как обычную викторину. По его словам, здесь решающую роль играют логика, интуиция, фантазия и умение взаимодействовать с партнерами.

Поташев подчеркнул, что опыт в бизнесе помогает ему в игре, а навыки, полученные в игре, он использует в профессиональной сфере. Он также добавил, что умение работать в команде важно в любой области — от государственного управления до искусства.

По мнению Поташева, эффективная команда должна объединять людей, которым интересно учиться, осваивать новые навыки и получать удовольствие от творчества — будь то чтение, письмо, устный счет или рисование. Именно такие занятия, подчеркнул он, приносят человеку радость и остаются вне зоны конкуренции с искусственным интеллектом.

В марафоне также поучаствовала профессор ННГУ Сусанна Гордлеева. Она объяснила пришедшим, зачем миру нужны нейроморфные вычислители. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, в свою очередь, рассказала о пути к вершинам спорта.