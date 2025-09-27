Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Наука

Профессор ННГУ объяснила, зачем миру нужны нейроморфные вычислители

27 сентября 2025 10:43 Наука
Профессор ННГУ объяснила, зачем миру нужны нейроморфные вычислители

Фото: организаторы марафона "Знание. Первые"

Нижегородский профессор Сусанна Гордлеева рассказала о перспективах нейроморфных технологий и возможностях "разумного" искусственного интеллекта. Ее лекция прошла 26 сентября в культурно-просветительском центре "Академия Маяк" в рамках федерального марафона "Знание.Первые", посвященного 80-летию атомной промышленности. 

Выступая перед школьниками и студентами, директор НИИ нейронаук ННГУ и руководитель центра нейроморфных вычислений нижегородского ИТ-университета пояснила, что нейроморфные модели искусственного интеллекта строятся по принципу работы человеческого мозга. Они используют математические уравнения для описания процессов генерации и передачи сигналов в нейронных сетях, что позволяет создавать алгоритмы для нейропроцессоров.

По словам ученого, совмещение таких алгоритмов с нейроморфным "железом" даст возможность разрабатывать энергоэффективные вычислительные системы, способные обрабатывать огромные массивы данных в режиме реального времени. Это направление, подчеркнула Гордлеева, имеет фундаментальное значение для понимания работы мозга и может привести к созданию новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний, а также к развитию нейроинтерфейсов, технологий протезирования и систем управления беспилотной робототехникой.

Она также отметила, что в Нижнем Новгороде ведется активная работа в этой области: создаются нейропроцессоры на базе мемристоров, изучаются технологии нейроморфного ИИ, а разрабатываются математические модели нейронных сетей и системы нейроуправления.

Отвечая на вопросы аудитории, профессор подчеркнула, что не считает угрозу "порабощения" человечества искусственным интеллектом актуальной. По ее словам, сегодня ИИ — это прежде всего удобный инструмент, который уже стал частью повседневной жизни и который важно использовать разумно и с пользой.

Напомним, что на марафоне в Нижнем Новгороде также выступила олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она рассказала пришедшим о своем пути к вершинам спорта. 

Напомним, что на марафоне в Нижнем Новгороде также выступила олимпийская чемпионка Алина Загитова. Она рассказала пришедшим о своем пути к вершинам спорта.

