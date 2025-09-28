Нижегородская "Норманочка" с победы стартовала в чемпионате России по футзалу Спорт

Фото: Telegram-канал ЖМФК "Норманочка"

Женская команда "Норманочка" из Нижнего Новгорода уверенно начала новый сезон чемпионата России по футзалу среди команд высшей лиги. В стартовой встрече нижегородки одержали крупную победу над екатеринбургской "Синарой" — 6:0.

Как сообщает официальный телеграм-канал клуба, дублями в матче отметились Евгения Коваленко и Александра Чернова. Ещё по одному голу забили Софья Кухарева и Дарья Квасова. Четыре результативные передачи на счету Ирины Правдиной.

Главный тренер "Норманочки" Станислав Буслаев поздравил болельщиков с успешным началом сезона и поделился впечатлениями от игры.

"Могли забить и больше. Да, можем играть лучше. Не хватало только эмоций — это чувствовалось и во время разминки, и в раздевалке. Мы проведём перезагрузку, перестроимся, и команда будет выглядеть сильнее", — отметил наставник.

Повторная встреча между этими же соперниками состоится 28 сентября в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что нижегородская "Норманочка" стала обладательницей Суперкубка России по футзалу.