Нижегородская "Норманочка" с победы стартовала в чемпионате России по футзалу

Фото:
Женская команда "Норманочка" из Нижнего Новгорода уверенно начала новый сезон чемпионата России по футзалу среди команд высшей лиги. В стартовой встрече нижегородки одержали крупную победу над екатеринбургской "Синарой" — 6:0.
Как сообщает официальный телеграм-канал клуба, дублями в матче отметились Евгения Коваленко и Александра Чернова. Ещё по одному голу забили Софья Кухарева и Дарья Квасова. Четыре результативные передачи на счету Ирины Правдиной.
Главный тренер "Норманочки" Станислав Буслаев поздравил болельщиков с успешным началом сезона и поделился впечатлениями от игры.
"Могли забить и больше. Да, можем играть лучше. Не хватало только эмоций — это чувствовалось и во время разминки, и в раздевалке. Мы проведём перезагрузку, перестроимся, и команда будет выглядеть сильнее", — отметил наставник.
Повторная встреча между этими же соперниками состоится 28 сентября в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что нижегородская "Норманочка" стала обладательницей Суперкубка России по футзалу.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+