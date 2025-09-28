Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
28 сентября 2025 15:53Следователи начали проверку после аварии с маршруткой в Нижнем Новгороде
28 сентября 2025 14:47Появилось видео массового ДТП на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде
28 сентября 2025 13:54Автобус протаранил семь машин в Нижнем Новгороде из-за неисправности
28 сентября 2025 12:55Роструд проверяет обстоятельства смерти сотрудника ВТБ в Нижнем Новгороде
28 сентября 2025 10:51Нижегородку задержали с метадоном, спрятанном в нижнем белье
28 сентября 2025 10:23Таксист проехал на красный и врезался в Mercedes в центре Нижнего Новгорода
28 сентября 2025 08:58Автомобиль каршеринга сбил пешехода на Ильинской в Нижнем Новгороде
27 сентября 2025 13:23Женщина погибла при пожаре в многоэтажке на Автозаводе
27 сентября 2025 09:48Сергачский подросток, пострадавший в ДТП с автобусом, умер в больнице
27 сентября 2025 09:21ДТП с упавшим с моста автомобилем в Выксе закончилось уголовным делом
Происшествия

Следователи начали проверку после аварии с маршруткой в Нижнем Новгороде

28 сентября 2025 15:53 Происшествия
Следователи начали проверку после аварии с маршруткой в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде начата доследственная проверка по факту массового ДТП с участием автобуса на проспекте Ленина. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Поручение о проведении проверки дал руководитель следственного управления по Нижегородской области Айрат Ахметшин. К работе подключился следователь отдела по Ленинскому району города Нижний Новгород.

Сейчас сотрудники СК выясняют все детали произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности в сфере пассажирских перевозок.

Кроме того, прокуратура Нижегородской области проводит собственную проверку по факту данного ДТП, в результате которого несколько человек попали в больницу.

Ранее было опубликовано видео массовой аварии на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Следственное управление
Поделиться:
Новости по теме
28 сентября 2025 10:23Таксист проехал на красный и врезался в Mercedes в центре Нижнего Новгорода
28 сентября 2025 08:58Автомобиль каршеринга сбил пешехода на Ильинской в Нижнем Новгороде
25 сентября 2025 18:0082 ДТП в Нижнем Новгороде совершили водители автобусов с начала 2025 года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных