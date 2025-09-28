Следователи начали проверку после аварии с маршруткой в Нижнем Новгороде Происшествия

В Нижнем Новгороде начата доследственная проверка по факту массового ДТП с участием автобуса на проспекте Ленина. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Поручение о проведении проверки дал руководитель следственного управления по Нижегородской области Айрат Ахметшин. К работе подключился следователь отдела по Ленинскому району города Нижний Новгород.

Сейчас сотрудники СК выясняют все детали произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности в сфере пассажирских перевозок.

Кроме того, прокуратура Нижегородской области проводит собственную проверку по факту данного ДТП, в результате которого несколько человек попали в больницу.

Ранее было опубликовано видео массовой аварии на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде.