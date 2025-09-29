Булавинов считает, что Шалабаев останется на посту нижегородского мэра

Фото:
Депутат Государственной думы, экс-глава Нижнего Новгорода Вадим Булавинов уверен, что Юрий Шалабаев сохранит пост мэра по итогам голосования на первом заседании городской думы нового созыва. Об этом он сообщил на пресс-конференции, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".
Заседание, на котором будет выбран глава города, проходит сегодня, 29 сентября. На этот пост претендуют два кандидата — действующий мэр Юрий Шалабаев, возглавляющий администрацию с 2020 года, и представитель Общественной палаты Нижнего Новгорода Сергей Горячев.
Булавинов отметил, что не сомневается в исходе голосования. "Сегодня через два часа его опять изберут главой города, надеюсь. Не надеюсь, а знаю", — подчеркнул депутат.
