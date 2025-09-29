"Реконструировать, нельзя сносить": экс-мэр Вадим Булавинов о судьбе "Водника" Общество

Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Бывший мэр Нижнего Новгорода и действующий депутат Госдумы от региона Вадим Булавинов высказался о ситуации вокруг стадиона "Водник". Он считает, что объект необходимо реконструировать, а не сносить. Об этом он рассказал на пресс-конференции 29 сентября, которую посетил корреспондент НИА "Нижний Новгород".

"У меня мнение немножко отличается от официального. Я считаю, что стадион надо сохранять. Да, его надо приводить в порядок, административное здание достаточно старое и ветхое, но строить на месте стадиона еще одни жилые дома, на мой взгляд, неправильно. Надо найти возможность именно реконструировать, сохранить эту территорию", - отметил парламентарий.

Отметим, что ранее в интернете распространялись недостоверные изображения, на которых рядом с новым футбольным полем были показаны многоэтажные дома. В Институте развития агломерации Нижегородской области пояснили, что эти рендеры не имеют отношения к реальному проекту. Разработка мастер-плана продолжается и должна быть завершена до конца 2025 года.

По предварительным данным, на месте "Водника" планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. В проект могут войти крытая ледовая арена, круглогодичное футбольное поле и спортивные площадки.

Разговоры о судьбе "Водника" ведутся больше 15 лет, но решительные действия предприняли только в этом году. Стадион был признан аварийным, и с 29 августа доступ на его территорию закрыт. В дальнейшем стало известно о планах снести 14 капитальных строений на его участке.

Как рассказал Булавинов, в период его работы мэром рассматривался проект по реконструкции стадиона. Тогда обсуждалась идея строительства нового здания на месте старого, благоустройства территории, восстановления футбольного поля и создания подземной парковки, которая могла бы решить проблему с нехваткой мест для близлежащих домов. Предполагалось, что в проект будет привлечён частный инвестор.

Напомним, закрытие "Водника" вызвало неоднозначную реакцию у местных жителей, поэтому в сентябре был сформирован общественный совет стадиона, который возглавила Наталья Садова.