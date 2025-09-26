Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
26 сентября 2025 08:00Более 30 вопросов вошло в повестку первого заседания нижегородской думы
25 сентября 2025 13:50Новые председатели возглавили советы депутатов в округах Нижегородской области
25 сентября 2025 11:47Никитин укрепил позиции в рейтинге политической устойчивости губернаторов
25 сентября 2025 10:57Нижегородские депутаты одобрили проект закона об ограничении продажи энергетиков
25 сентября 2025 10:40ЗСНО утвердило Александра Павлова на пост нижегородского замгубернатора
24 сентября 2025 17:46ЗСНО выиграло Всероссийский конкурс по цифровой безопасности
24 сентября 2025 15:49Новый устав Нижнего Новгорода рассмотрят на слушаниях 15 октября
24 сентября 2025 14:48Генпрокурор Игорь Краснов возглавил Верховный суд
24 сентября 2025 13:43Люлин: "Почти половина хакерских атак на органы власти совершается через email"
24 сентября 2025 10:27"Единая Россия": стартовало голосование за лучшие практики работы с избирателями в рамках конкурса "Народный депутат"
Политика

Более 30 вопросов вошло в повестку первого заседания нижегородской думы

26 сентября 2025 08:00 Политика
Более 30 вопросов вошло в повестку первого заседания нижегородской думы

В повестку первого заседания Думы Нижнего Новгорода нового созыва, намеченного на 29 сентября, включили 32 вопроса. Об этом сообщается на официальном сайте городского парламента.

Первым вопросом повестки значится выбор председательствующего, который будет вести заседание до момента избрания нового председателя городской думы.

Среди других тем — утверждение структуры и регламента работы самой думы, а также обсуждение деятельности контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода.

Одним из ключевых вопросов станет избрание главы города. Этот пункт вынесен в повестке отдельно, равно как и правопреемственность вновь образованного муниципального образования городской округ Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что новый устав Нижнего Новгорода будет рассмотрен на публичных слушаниях 15 октября.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Гордума
Поделиться:
Новости по теме
25 сентября 2025 13:50Новые председатели возглавили советы депутатов в округах Нижегородской области
21 сентября 2025 12:14Участники проекта "Внутренняя политика" обсудили выборы в нижегородскую думу
19 сентября 2025 15:25Две кандидатуры предложены на должность нижегородского мэра
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных