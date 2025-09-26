Более 30 вопросов вошло в повестку первого заседания нижегородской думы Политика

В повестку первого заседания Думы Нижнего Новгорода нового созыва, намеченного на 29 сентября, включили 32 вопроса. Об этом сообщается на официальном сайте городского парламента.

Первым вопросом повестки значится выбор председательствующего, который будет вести заседание до момента избрания нового председателя городской думы.

Среди других тем — утверждение структуры и регламента работы самой думы, а также обсуждение деятельности контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода.

Одним из ключевых вопросов станет избрание главы города. Этот пункт вынесен в повестке отдельно, равно как и правопреемственность вновь образованного муниципального образования городской округ Нижний Новгород.

Ранее сообщалось, что новый устав Нижнего Новгорода будет рассмотрен на публичных слушаниях 15 октября.