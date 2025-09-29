Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Последние новости рубрики Общество
29 сентября 2025 18:49Комиссию по патриотическому воспитанию создали в нижегородской думе
29 сентября 2025 18:27Нижегородские фонтаны начнут отключать на зиму с 1 октября
29 сентября 2025 18:26В Нижегородской области наградили 26 многодетных матерей за особый вклад в воспитание детей
29 сентября 2025 18:19Участники программы "Герои. Нижегородская область" проходят стажировку в Заксобрании Нижегородской области
29 сентября 2025 18:17Круглый стол, приуроченный к 40-летию метро, прошел в Нижнем Новгороде
29 сентября 2025 18:04В Госсовете рассмотрели внедрение демографического стандарта
29 сентября 2025 17:54В России ежегодно будут выделять по 1 млрд рублей на проекты родительских комитетов
29 сентября 2025 17:47ОМК запустила грантовый конкурс для выксунских педагогов
29 сентября 2025 17:43Булавинов рассказал об отношениях с экс-женой, с которой судится за имущество
29 сентября 2025 16:47Кабинет здорового долголетия откроется в нижегородской поликлинике №30
Общество

Нижегородские фонтаны начнут отключать на зиму с 1 октября

29 сентября 2025 18:27 Общество
Нижегородские фонтаны начнут отключать на зиму с 1 октября

Нижегородские фонтаны начнут отключать на зиму с 1 октября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства городской администрации.

Как пояснили в ведомстве, сроки остановок оборудования зависят от погодных условий и технических характеристик конкретных объектов. Процесс будет проходить поэтапно, с учётом особенностей каждого фонтана.

Отключение и подготовка к зимнему периоду будут идти параллельно. С 1 по 15 октября специалисты проведут комплекс работ по консервации: сольют воду, демонтируют насосы, насадки, светильники и электронные системы управления.

Также будет выполнена очистка труб, камер и поверхностей, после чего фонтаны накроют защитными конструкциями, которые сохранят оборудование в холодное время года.

В департаменте подчеркнули, что такие профилактические мероприятия необходимо проводить ежегодно до наступления заморозков. Это позволяет предотвратить повреждения и поддерживать работоспособность фонтанов в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что фонтан установили в обновленном сквере у ДК Орджоникидзе в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Благоустройство Фонтаны
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
