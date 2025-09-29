Нижегородские фонтаны начнут отключать на зиму с 1 октября Общество

Нижегородские фонтаны начнут отключать на зиму с 1 октября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства городской администрации.

Как пояснили в ведомстве, сроки остановок оборудования зависят от погодных условий и технических характеристик конкретных объектов. Процесс будет проходить поэтапно, с учётом особенностей каждого фонтана.

Отключение и подготовка к зимнему периоду будут идти параллельно. С 1 по 15 октября специалисты проведут комплекс работ по консервации: сольют воду, демонтируют насосы, насадки, светильники и электронные системы управления.

Также будет выполнена очистка труб, камер и поверхностей, после чего фонтаны накроют защитными конструкциями, которые сохранят оборудование в холодное время года.

В департаменте подчеркнули, что такие профилактические мероприятия необходимо проводить ежегодно до наступления заморозков. Это позволяет предотвратить повреждения и поддерживать работоспособность фонтанов в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что фонтан установили в обновленном сквере у ДК Орджоникидзе в Нижнем Новгороде.