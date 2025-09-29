Нижегородские фонтаны начнут отключать на зиму с 1 октября. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства городской администрации.
Как пояснили в ведомстве, сроки остановок оборудования зависят от погодных условий и технических характеристик конкретных объектов. Процесс будет проходить поэтапно, с учётом особенностей каждого фонтана.
Отключение и подготовка к зимнему периоду будут идти параллельно. С 1 по 15 октября специалисты проведут комплекс работ по консервации: сольют воду, демонтируют насосы, насадки, светильники и электронные системы управления.
Также будет выполнена очистка труб, камер и поверхностей, после чего фонтаны накроют защитными конструкциями, которые сохранят оборудование в холодное время года.
В департаменте подчеркнули, что такие профилактические мероприятия необходимо проводить ежегодно до наступления заморозков. Это позволяет предотвратить повреждения и поддерживать работоспособность фонтанов в следующем сезоне.
Ранее сообщалось, что фонтан установили в обновленном сквере у ДК Орджоникидзе в Нижнем Новгороде.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+