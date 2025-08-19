Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
Общество

У властей появились претензии к подрядчику благоустройства площади Горького

25 августа 2025 12:35  [126] Общество
У властей появились претензии к подрядчику благоустройства площади Горького

Фото: Кира Мишина

Сроки начала ремонта площади Максима Горького в Нижнем Новгороде пока не определены. Об этом сообщает портал pravda-nn.ru, со ссылкой на администрацию Нижегородского района.

Ранее в социальных сетях нижегородцы обратили внимание на ухудшившееся состояние площади: разрушенную плитку и бордюры, сломанные качели и скамейки, а также обветшавшие архитектурные элементы. При этом благоустройство территории было проведено сравнительно недавно - ее привели в порядок к празднованию 800-летия города в 2021 году.

Как выяснили журналисты, районные власти ведут претензионную работу с подрядной организацией, выполнившей благоустройство. 

Также в администрации уточнили, что в 2025 году в рамках месячника по благоустройству на площади  были покрашены малые архитектурные формы и отремонтированы конструкции с цитатами Максима Горького. Эти работы выполнили специалисты МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры".

Ранее сообщалось, что шесть городов Нижегородской области получат федеральные гранты на благоустройство. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Благоустройство Жалобы Нижегородский район
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных