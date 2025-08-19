У властей появились претензии к подрядчику благоустройства площади Горького Общество

Фото: Кира Мишина

Сроки начала ремонта площади Максима Горького в Нижнем Новгороде пока не определены. Об этом сообщает портал pravda-nn.ru, со ссылкой на администрацию Нижегородского района.

Ранее в социальных сетях нижегородцы обратили внимание на ухудшившееся состояние площади: разрушенную плитку и бордюры, сломанные качели и скамейки, а также обветшавшие архитектурные элементы. При этом благоустройство территории было проведено сравнительно недавно - ее привели в порядок к празднованию 800-летия города в 2021 году.

Как выяснили журналисты, районные власти ведут претензионную работу с подрядной организацией, выполнившей благоустройство.

Также в администрации уточнили, что в 2025 году в рамках месячника по благоустройству на площади были покрашены малые архитектурные формы и отремонтированы конструкции с цитатами Максима Горького. Эти работы выполнили специалисты МКУ "Городской центр градостроительства и архитектуры".

Ранее сообщалось, что шесть городов Нижегородской области получат федеральные гранты на благоустройство.