Нижний Новгород помогает благоустраивать сквер в центре Сухума

Администрация Нижнего Новгорода принимает участие в благоустройстве сквера, расположенного в центре столицы Абхазии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Накануне, 30 сентября, общественное пространство посетили Никитин, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба.
Сквер находится в новом районе Сухума, где проживает почти 40 тысяч человек. Жители давно ждали обновления территории.
Сейчас на объекте уже идут работы. В ближайшее время здесь установят скамейки и пешеходные дорожки, оборудуют детскую площадку, высадят деревья и кустарники, а также смонтируют современное освещение.
Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с президентом Абхазии расширение сотрудничества.
Напомним, год назад Нижний Новгород и Сухум стали городами-побратимами.
