Нижний Новгород помогает благоустраивать сквер в центре Сухума Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Администрация Нижнего Новгорода принимает участие в благоустройстве сквера, расположенного в центре столицы Абхазии. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Накануне, 30 сентября, общественное пространство посетили Никитин, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и президент Абхазии Бадра Гунба.

Сквер находится в новом районе Сухума, где проживает почти 40 тысяч человек. Жители давно ждали обновления территории.

Сейчас на объекте уже идут работы. В ближайшее время здесь установят скамейки и пешеходные дорожки, оборудуют детскую площадку, высадят деревья и кустарники, а также смонтируют современное освещение.

Ранее сообщалось, что глава Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с президентом Абхазии расширение сотрудничества.

Напомним, год назад Нижний Новгород и Сухум стали городами-побратимами.