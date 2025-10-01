Опубликовано расписание "Буревестника" на маршруте "Нижний Новгород — Москва"

Фото:
Скоростные двухэтажные поезда "Буревестник" начнут ежедневно курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 3 декабря, сообщили в ГЖД.
Из приволжской столице поезда будут отправляться в 7:20, 15:29 и 18:57, а прибывать в столицу России - в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно.
Из Москвы на "Буревестнике" получится уехать в 10:05, 13:45 и 20:15 с прибытием в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03 соответственно.
На маршруте запланированы остановки в Дзержинске, Коврове и Владимире. Останавливаться состав из десяти вагонов будет в зависимости от расписания.
Отмечается, что за один рейс "Буревестник" сможет перевозить более 730 человек.
В августе был представлен макет салона "Буревестника". Посмотреть фото можно здесь.
