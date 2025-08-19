Двухэтажный "Буревестник" запустят между Нижним Новгородом и Москвой — фото

Фото:
Двухэтажный поезд "Буревестник" запустят на маршруте Нижний Новгород — Москва в декабре. Макет салона представили 28 августа в Санкт-Петербурге.
Сиденья выполнены в серых, бежевых и светло-зеленых тонах. Вагоны оснастят кондиционерами, биотуалетами, а также розетками и разъемами USB и Type-C. В составе будет до 15 двухэтажных вагонов.
В ФПК уточнили, что в вагонах с улучшенной компоновкой предусмотрено больше свободного пространства, дополнительные подушки в изголовье, а также отдельное купе со спальным местом.
По информации ТАСС, запуск намечен на 3 декабря, время в пути составит 4 часа 25 минут.
Ранее сообщалось о запуске дополнительных скоростных электричек между Нижним Новгородом и Дзержинском.
