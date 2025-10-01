Объездную дорогу на улице Родионова планируют открыть в ноябре Общество

Фото: "МетроНН"/ Telegram

Строительство дублера улицы Родионова в Нижнем Новгороде идет в графика, сообщает телеграм-канал "Метро НН".

Уже через месяц планируется открыть движение по части новой объездной дороги.

Сейчас подрядчики заняты устройством дорожного полотна. Рабочие формируют "корыто" временной трассы: уже демонтированы бордюры и старый асфальт, а также начата выборка основания под новое покрытие.

Для обустройства участков дороги потребуется внушительный объем материалов: около 5000 кубометров песка, 5300 тонн щебня, 3700 тонн асфальтобетонной смеси и свыше 2000 погонных метров бордюрного камня.

Общая протяженность временной трассы составит 1036 метров.

При этом схема движения на улице Родионова пока не изменится. Автомобили будут по-прежнему двигаться по четырем полосам, которые сместят ближе к обочинам. Центральная часть дороги позже станет строительной площадкой для будущих оборотных тупиков метро.

Ранее выяснилось, что проходка второго тоннеля метро от Сенной площади ведется с опережением графика.