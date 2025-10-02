НОКБ имени Семашко ввела масочный режим и ограничила посещение больных Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Масочный режим ввели в Нижегородской областной клинической больнице имени Семашко и онкоцентре. Также там ограничили посещение пациентов. Усиление профилактических мер связано с ростом заболеваемости респираторными инфекциями, сообщил медицинский эксперт Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

В НОКБ ношение масок обязательно и для сотрудников, и для пациентов. Посещать больных запрещено, исключение — тяжелые пациенты.

Все больные с признаками ОРВИ будут в обязательном порядке проходить тестирование на грипп и коронавирус. В случае положительного результата теста пациента изолируют либо переведут в инфекционку.

Кроме того, для медицинского персонала организуют дополнительное обучение по вопросам профилактики ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции.

Также введены временные ограничения на посещение больных в онкологическом центре. Родственники и ухаживающие смогут попасть в клиническое отделение по согласованию с руководителем стационара.

О том, что нижегородские медики начали готовиться к возможной волне гриппа, стало известно еще в конце сентября. Тогда же сообщалось, что в медучреждения региона вернется масочный режим.

По данным на 25 сентября, на карантин по ОРВИ и гриппу закрылись пять школ и три детсада Нижегородской области.