28-летнего жителя Кстова внесли в список экстремистов и террористов

28-летнего жителя Кстова Ивана Егорушкина внесли в перечень физических лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Данные опубликованы на официальном сайте Росфинмониторинга.

Причина внесения в список не указана, но ранее сообщалось, что суд признал 28-летнего кстовчанина виновным в финансировании деятельности запрещенной организации и назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей.

Также стал известно, что в перечень экстремистов и террористов включили нижегородскую активистку Татьяну Аршинову.