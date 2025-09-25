28-летнего жителя Кстова внесли в список экстремистов и террористов

28-летнего жителя Кстова Ивана Егорушкина внесли в перечень физических лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности. Данные опубликованы на официальном сайте Росфинмониторинга.
Причина внесения в список не указана, но ранее сообщалось, что суд признал 28-летнего кстовчанина виновным в финансировании деятельности запрещенной организации и назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей.
Также стал известно, что в перечень экстремистов и террористов включили нижегородскую активистку Татьяну Аршинову.
